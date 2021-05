Piano Sociale di Zona di Barletta, incontro pubblico nella sala rossa del castello

È in programma alle ore 12 di giovedì 3 giugno 2021, presso la sala rossa del Castello, un incontro finalizzato alla riprogrammazione del quarto Piano Sociale di Zona dell'Ambito di Barletta, relativo al triennio 2018-2020, prorogato all'annualità 2021 dalla Regione Puglia. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all'incontro di concertazione per dare il personale apporto alla programmazione dell'annualità 2021 del Piano Sociale che si articola secondo le seguenti priorità strategiche:• garantire i servizi per la prima infanzia, i minori e le famiglie;• contrastare le povertà con percorsi di inclusione attiva;• promuovere la cultura dell'accoglienza e potenziare il welfare d'accesso;• promuovere ed assicurare la presa in carico integrata delle disabilità e non autosufficienze;• prevenire e contrastare il maltrattamento e la violenza.Saranno presentate le azioni di concertazione finalizzate alla definizione e sottoscrizione del Piano Operativo per attuare le diverse tipologie di attività di supporto specialistico da progettare e realizzare in collaborazione con i soggetti del Terzo Settore, al fine di qualificare la fase di presa in carico in favore dei cittadini e delle cittadine ammessi alla misura regionale RED, con l'intento di accrescere l'efficacia dei percorsi di inclusione sociale e di contrasto alla povertà.«Si tratta di una tappa davvero importante per quest'Amministrazione e per la città intera – commenta l'Assessore comunale alle Politiche Sociali Marianna Salvemini– in quanto con questo incontro pubblico, finalmente in presenza, si intende dar voce alle esigenze dei cittadini per poter rispondere in modo ancora più efficace ai bisogni espressi dalla comunità, lavorando con la professionalità e la serietà che contraddistinguono questo Settore».