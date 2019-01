4 foto Pericolo in via Vittorio Veneto, attenzione alle radici sporgenti

Ormai da anni in via Vittorio Veneto resta irrisolto il problema dei marciapiedi pericolosi a causa delle radici sporgenti. Sul tema sono intervenuti il segretario cittadino di Democrazia Cristianae il coordinatore provinciale. «Vogliamo sollecitare un'attenzione particolare per una zona della città che da troppi anni versa in uno stato di abbandono tale da determinare una situazione di pericolosità altissima. Stiamo parlando di, la strada che quotidianamente viene percorsa da studenti e pendolari che si recano alla stazione di Barletta, come anche da migliaia di cittadini che dalle periferie raggiungono il centro della città.Insieme abbiamo documentato fotograficamente lo stato dei luoghi e risulta evidente che,, pertanto il pedone è in questo modo costretto a scendere in strada con i rischi connessi ad eventuali incidenti con i mezzi in transito. La situazione di pericolosità si amplifica se si procede più avanti, nella zona prospicente l'antica distilleria e le case popolari dedicate agli anziani indigenti, doveSiamo contentissimi dell'operosità della nuova giunta che sta attivando cantieri di opere pubbliche oltremodo utili e importanti per le infrastrutture cittadine. Sappiamo inoltre del problema relativo alla mancanza di personale negli uffici tecnici, evidenziato in una comunicazione a mezzo stampa anche dal Dirigente dei lavori pubblici Donato Lamacchia, ma sappiamo anche che in una situazione di pericolo per la pubblica incolumità il comune ha obbligo diatte a mettere la situazione in legale sicurezza. Pertanto siamo a chiedere al signor sindaco di Barletta Mino Cannito, all'assessore ai lavori pubblici Gennaro Calabrese, al dirigente Donato Lamacchia e agli uffici preposti un intervento per garantire la sicurezza dei luoghi su citati. Sicuri dell'interesse che questa amministrazione ha sempre riservato ad ogni concreta istanza cittadina da noi presentata, con ottimismo attendiamo celeri interventi e soluzioni».