«Per affrontare la camorra occorre diffondere l’istruzione e combattere la miseria»

Nel Salone della Prefettura di Barletta, l'ex sottoufficiale dell'arma dei carabinieri,ha presentato il suo libro dal titolo "". È un libro che comincia nella realtà delle, dove picciotti e camorristi usavano incontrarsi.L'autore, dopo dieci anni di ricerche, e dopo aver setacciato migliaia di documenti, ha ricostruito le vicende che hanno portato alla nascita dellaAll'interno del libro viene raccontato ili codici di comportamento e i processi avvenuti nel corso degli anni, delineando così il volto della malavita organizzata.Durante la presentazione, condotta dal direttore TgNorba 24,racconta: "E' importante ricostruire le origini per. Il mio lavoro di ricerca inizia nel 2013, dopo aver acquistato una fotografia che ritraeva un gruppo di uomini baresi legati alla malavita barese. Indossavanoe in particolare un fazzoletto di cotone. Da lì è partito questo lavoro che racconta uno spaccato di vita criminale"."Il titolo del mio secondo saggio - prosegue l'autore - racconta la ricerca sul territorio della BAT sino ad arrivare al Gargano. "" perché ho scoperto, durante le mie ricerche, cheche aveva il motto di "infame legge"; erano parole criptate per presentarsi ad organizzazioni criminali limitrofe"."Da allora ad oggi le mafie si sono evolute, però, lo si può notare nei riti di affiliazione", continua de Carolis.Successivamenteex Procuratore Distrettuale Antimafia di Bari – BAT e Foggia, è intervenuto dicendo: "Le camorre e le mafie pugliesi sono nate nelle carceri durante l'Ottocento dove i nostri malavitosi incontravano i camorristi che gli affiliavano. Poi c'è stata in epoca più recente l'esperienza tentata da Raffaele Cutolo quando nel 1979 ha cercato di creare la nuova camorra pugliese con l'obiettivo che il contrabbando di tabacchi esteri si spostasse dal mar Tirreno, ormai in difficoltà, sulle coste del mar Adriatico. Quel tentativo nel tempo è fallito, facendo emancipare però la società foggiana che ha preso piede nel tempo a Foggia".Infine, il Procuratore Capo del Tribunale di Trani,ha affermato: "Questo libro offre un dato che non era conosciuto, ossia cheAvvenuto nel 1889, due anni prima di un altro maxi processo tenutosi a Bari. Questo approfondimento ci consente di cogliere una serie di dettagli che connotano la mafiosità di un popolo, comefatta dalla mafia di Barletta, denominata "i picciotti di Barletta"."Attualmente sarebbe utile mettere insieme pezzi di vari processi celebrati nel corso degli anni - aggiunge Nitti - Recentemente abbiamo assistito ad una serie di episodi, tra cui ispie particolarmente allarmanti di un fenomeno che la città risente molto".