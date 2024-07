Il mondo della cucina vegetale raccontato da Fabiola Di Sotto a Barletta

"Ingresso libero, curiosità obbligatoria". È questo il motto della rassegna culturale "" che anche quest'anno è tornata nella città di Barletta.L'appuntamento estivo ha visto nella serata di giovedì protagonistaautrice del libro "".Fabiola è una mamma veg tra le più amate del web, infatti conta quasi 630 mila followers. Romana di nascita e mamma di due bambini, è cresciuta nella ristorazione ed è legata alla cucina vegetale dal 2011. Fabiola ha fatto della cucina vegetale il suo stile di vita, oltre che il suo lavoro, infatti propone ricette sempre nuove che sostituiscono alimenti di origine animale.Nella fresca serata Fabiola ha raccontato, anche agli scettici, il mondo della cucina vegana che, nonostante si privi di alcuni alimenti, non rinuncia alla bontà. Numerose sono le ricette proposte all'interno del suo libro, primi, secondi, piatti unici e tante preparazioni.L'autrice dichiara "Questo libro nasce per condividere la cucina vegana, si possono mettere in tavola piatti gustosi e nutrienti allo stesso tempo. Questo è un libro per chiunque voglia riscoprire i piatti della tradizione, ma in chiave vegetale".A moderare l'incontro il giornalista Rai, presidente dell'Associazione Giornalisti Agroalimentari Puglia.Le prossime tappe in calendario per la rassegna, tutte con appuntamento alle 20.45, sono: lunedì 8 luglio – "Il canto della fortuna" di Chiara Bianchi; venerdì 12 luglio – Spettacolo teatrale "Trovata una sega", di e con Antonello Taurino (Porta Marina).