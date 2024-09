Partono nuovi lavori al Ciappetta Camaggio contro il rischio idrogeologico

Inizieranno fattivamente entro i prossimi 10 giorni per concludersi, secondo il cronoprogramma, a: si tratta dei lavori per l'(secondo lotto), commissionati dal Commissario di Governo Straordinario contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Puglia, accordo di programma del 2010 finanziato daltra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e la Regione Puglia.Il cantiere partirà dall'intersezione con la SS 170 Andria-Barletta (dove sono arrivati fino ad oggi i lavori affini realizzati da ANAS) proseguendo verso valle, costeggiando l'attuale complanare sino al punto in cui il percorso converge verso la SS 16 bis. L'obiettivo è quello dinei terreni circostanti, con rischi anche per il centro abitato.L'importo dei lavori ammonta a 9 milioni di euro. «Come Amministrazione siamo soddisfatti di questa opera strutturale che, con i lavori realizzati nel precedente lotto, eliminerà il grande rischio idrogeologico relativo alla portata di piena del Canale, evitando pertanto esondazioni ed allagamenti dei terreni. Rappresenterà inoltre una importante opera per la riqualificazione e la valorizzazione dell'habitat naturale e del contesto ambientale, con la creazione di un vero e proprio corridoio ecologico e di un nuovo percorso ciclabile e sostenibile che sarà realizzato con il rifacimento dei ponti delle strade del tratto interessato» ha dichiarato il sindaco Cosimo Cannito.