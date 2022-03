Partiti da Barletta i primi aiuti all'Ucraina dell'Ambulatorio popolare

Partiti da Barletta i beni di prima necessità raccolti dall'Ambulatorio popolare per la popolazione ucraina. «Siamo alla guida di una bellissima carovana di auto guidate tutte da volontari, diretti al centro di stoccaggio della Associazione Italia Ucraina Puglia e Basilicata», hanno fatto sapere ieri tramite i loro canali social.«C'è stato un cambio di programma: il centro di stoccaggio di Bari, dove eravamo originariamente diretti, si è rivelato pieno, perché il maltempo sta rallentando le operazioni di partenza degli aiuti per l'Ucraina. A riprova della serietà del canale umanitario, immediatamente l'associazione ricevente ha provveduto ad aprire un altro centro a Ceglie. L'atmosfera è di grande amicizia e solidarietà, procediamo incolonnati e siamo felici di poter fare una nostra piccolissima parte per i fratelli e le sorelle vittime della guerra».E dopo aver completato il viaggio, i volontari hanno scritto: «Siamo stanchissimi ma felici di aver consegnato quanto ci è stato donato ad una organizzazione seria e attenta. Prossimamente, compatibilmente con la capacità di smistamento in Ucraina del centro di Ceglie, altre carovane come queste partiranno ancora, grazie a voi, grazie alla solidarietà delle cittadine e dei cittadini di Barletta».Nei prossimi giorni l'associazione Italia Ucraina provvederà a organizzare un nuovo viaggio in direzione Ucraina.