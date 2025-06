Parco naturale dell’Ofanto: conferenza a Cerignola con esperti

Powered by

Si terrà venerdì 27 giugno 2025, alle ore 18:00, presso la Sala Conferenze del Municipio di Cerignola, la conferenza dal titolo: "Parco naturale dell'Ofanto: legge Regione Puglia n. 27/2007 e D.d.l. 572 – stato dell'arte".Dopo i saluti istituzionali del sindaco Francesco Bonito e del Sabino Aurelio Bufo, vicepresidente del Comitato tecnico scientifico e moderatore dell'incontro, prenderà la parola l'Assessore regionale all'Ambiente, Serena Triggiani, che riferirà l'attuale situazione del Parco Regionale del fiume Ofanto.A seguire, l'intervento di Dario Damiani, promotore del disegno di legge n. 572, attualmente all'esame della Commissione Ambiente del Senato, per l'istituzione del Parco nazionale del fiume Ofanto.È previsto poi l'intervento dell'europarlamentare Francesco Ventola, già presidente del Parco regionale dell'Ofanto – Provincia BAT.Seguirà una relazione tecnica di Mauro Iacoviello, già direttore dell'Ente Parco del fiume Ofanto, che illustrerà le attività svolte dalla Provincia, ente delegato dalla Regione Puglia alla gestione dell'area protetta.Le conclusioni saranno affidate a Michele Marino, presidente del Consorzio pro Ofanto, che si soffermerà sull'iter del disegno di legge, sui progetti di tutela e valorizzazione del territorio e sulla rete dei partner locali e nazionali impegnati per il futuro del parco.A chiusura dell'incontro, dopo eventuali contributi dal pubblico, si terrà una breve cerimonia di conferimento dei "Diplomi di benemerenza" a personalità distintesi per meriti ecologici, professionali o socio-culturali.Si invita l'intera cittadinanza a partecipare.