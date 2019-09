Aggiornamenti in

Grande caos nella periferia di Barletta: orde di ragazzini e curiosi si sono riversati al Parco dell'Umanità in zona Barberini. Il motivo? Sarebbe la, il fenomeno virale che si sta verificando in diverse città.Episodi recenti si sono registrati a Cerignola e Canosa di Puglia: ignoti travestiti dal popolare personaggio cinematografico- si divertono a girare per le strade spaventando i passanti.richiamati probabilmente dalle storie di Instagram e dalle condivisioni sui social. Ma potrebbe trattarsi anche di puro allarmismo amplificato dai video e dalle storie che stanno girando tra i ragazzi barlettani.Sul posto è intervenuta la polizia locale di Barletta.