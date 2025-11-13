Avvio lavori tra via Leonardo da Vinci e via Palmitessa
Avvio lavori tra via Leonardo da Vinci e via Palmitessa
Attualità

Palazzo via da Vinci, i cittadini rinunciano al ricorso

Comunicata la decisione al TAR e al Ministero delle Infrastrutture

Barletta - giovedì 13 novembre 2025 14.02 Comunicato Stampa
Il Comune rende noto che i cittadini che avevano presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e al TAR di Bari contro il Comune di Barletta, la Regione Puglia e nei confronti della società Edil Delpi S.R.L., hanno comunicato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana) e al TAR di rinunciare al ricorso stesso.

I ricorrenti avevano impugnato i provvedimenti relativi al rilascio dei permessi a costruire di fabbricati destinati ad edilizia residenziale convenzionata tra via Leonardo Da Vinci e Via Palmitessa, nell'ambito del Contratto di quartiere II Borgovilla-Patalini, come da accordo di Programma – Avviso pubblico n°448 del 2004 sottoscritto tra Ministero delle infrastrutture (Dipartimento politiche abitative), Regione Puglia e Comune di Barletta.
  • Comune di Barletta
Altri contenuti a tema
5 Patto tra Comune e scuole per segnalare le molestie olfattive ad Arpa Puglia La città Patto tra Comune e scuole per segnalare le molestie olfattive ad Arpa Puglia Nei prossimi giorni i dettagli
Save the Children ringrazia per il contributo a sostegno dell’infanzia di Gaza La città Save the Children ringrazia per il contributo a sostegno dell’infanzia di Gaza Lo fa sapere Palazzo di Città
Al via il Censimento 2025 della popolazione e delle abitazioni Al via il Censimento 2025 della popolazione e delle abitazioni Dal 6 ottobre l’ISTAT raccoglie dati fondamentali per conoscere il Paese
“Save the Children” e il Comune di Barletta a sostegno dell’infanzia di Gaza “Save the Children” e il Comune di Barletta a sostegno dell’infanzia di Gaza La nota di palazzo di città
Reddito di Dignità regionale 2023, i nuovi ammessi Servizi sociali Reddito di Dignità regionale 2023, i nuovi ammessi La nota di palazzo di città
Manifestazione di interesse per l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche Bandi e concorsi Manifestazione di interesse per l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche La nota di palazzo di città
Nuovo Sistema per il Suap dal primo di marzo Istituzionale Nuovo Sistema per il Suap dal primo di marzo La nota di palazzo di città
Civiche benemerenze "Città di Barletta", giovedì 20 febbraio la consegna La città Civiche benemerenze "Città di Barletta", giovedì 20 febbraio la consegna Appuntamento a partire dalle ore 9 al teatro Curci
Al via i lavori di ristrutturazione della scuola elementare "Modugno " di Barletta
13 novembre 2025 Al via i lavori di ristrutturazione della scuola elementare "Modugno" di Barletta
Dehor abusivi, sospese quattro attività a Barletta
13 novembre 2025 Dehor abusivi, sospese quattro attività a Barletta
1
Dimissioni dell’Assessora Salvemini, la dichiarazione del sindaco Cosimo Cannito
13 novembre 2025 Dimissioni dell’Assessora Salvemini, la dichiarazione del sindaco Cosimo Cannito
Si è dimessa l'assessore alla Polizia Locale Marianna Salvemini
13 novembre 2025 Si è dimessa l'assessore alla Polizia Locale Marianna Salvemini
Arresti operazione antiriciclaggio, c’è anche l’ex vicesindaco Nicola Salvemini
13 novembre 2025 Arresti operazione antiriciclaggio, c’è anche l’ex vicesindaco Nicola Salvemini
12
Emissioni odorigene: segnalazioni sul sito ARPA «insufficienti», il Comune di Barletta invita a segnalare
13 novembre 2025 Emissioni odorigene: segnalazioni sul sito ARPA «insufficienti», il Comune di Barletta invita a segnalare
Inseguimento nella notte tra Minervino e Canosa: arrestato 19enne di Barletta
13 novembre 2025 Inseguimento nella notte tra Minervino e Canosa: arrestato 19enne di Barletta
Arresti Barletta, il commento della lista Emiliano sindaco di Puglia
13 novembre 2025 Arresti Barletta, il commento della lista Emiliano sindaco di Puglia
Via dei Muratori: la politica è unita dal 2011. Ora si chiariscano i ritardi degli uffici
13 novembre 2025 Via dei Muratori: la politica è unita dal 2011. Ora si chiariscano i ritardi degli uffici
Autorità Portuale, Mastro ospite dell'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile
13 novembre 2025 Autorità Portuale, Mastro ospite dell'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.