Palazzo via da Vinci, i cittadini rinunciano al ricorso

Il Comune rende noto che i cittadini che avevano presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e al TAR di Bari contro il Comune di Barletta, la Regione Puglia e nei confronti della società Edil Delpi S.R.L., hanno comunicato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana) e al TAR di rinunciare al ricorso stesso.I ricorrenti avevano impugnato i provvedimenti relativi al rilascio dei permessi a costruire di fabbricati destinati ad edilizia residenziale convenzionata tra via Leonardo Da Vinci e Via Palmitessa, nell'ambito del Contratto di quartiere II Borgovilla-Patalini, come da accordo di Programma – Avviso pubblico n°448 del 2004 sottoscritto tra Ministero delle infrastrutture (Dipartimento politiche abitative), Regione Puglia e Comune di Barletta.