"Orgoglio e pregiudizio" con un tocco di ironia sul palco del Teatro Curci

MARCHE TEATRO / Teatro di Napoli-Teatro Nazionale

Arturo Cirillo

ORGOGLIO E PREGIUDIZIO

di Jane Austen

adattamento teatrale di Antonio Piccolo

con Arturo Cirillo, Valentina Picello, Francesco Petruzzelli, Sabrina Scuccimarra, Rosario Giglio, Eleonora Pace, Giacomo Vigentini, Giulia Trippetta

scene Dario Gessati / costumi

«Perché portare a teatro "Orgoglio e pregiudizio" di Jane Austen? Perché penso che sia una scrittrice con un dono folgorante per i dialoghi. Perché l'ironia di questa scrittrice, il suo sguardo acuto ma anche distaccato sui suoi personaggi l'amo molto. Perché il mondo della Austen dove apparentemente non accade mai nulla di eclatante, abitato per la maggior parte da creature che stanno abbandonando la fanciullezza per diventare ragazze da marito o giovani scapoli da sposare, mi affascina; con tutto il pudore, i turbamenti, le insicurezze, e anche l'orgoglio e i pregiudizi che la giovinezza porta con sé. Perché questo mondo sociale dove ci si conosce danzando, ci si innamora conversando, ci si confida con la propria sorella perché i genitori sono, ognuno a suo modo, prigionieri del proprio narcisismo, non mi sembra così lontano da noi».Sarà nuovamente in scena al Teatro Curci di Barletta questa sera, dopo le due serate di venerdì e sabato, lo spettacolo "Orgoglio e pregiudizio", undell'intramontabile romanzo di Jane Austen. Il gioco delle parti e la romantica austerità della storia vittoriana vengono pizzicate da una verve comica tutta italiana, moderna e quasi parodistica. Trascina le scene il bravissimo, che interpreta un doppio personaggio: il, capofamiglia e padre della protagonista Elizabeth, di cui osserviamo l'evoluzione insieme alla sorella Jane, diverse ma profondamente sfaccettate entrambe, e la severa, ricca, arrogante e superbamente spocchiosa. Insieme a lui il personaggio della(Sabrina Scuccimarra), agitata coordinatrice di incontri e strategie matrimoniali.Con un'originale soluzione scenografica fatta di, che replicano e riflettono i sentimenti contrastanti e ricchi di pregiudizi dei personaggi in scena, lo spettacolo ripercorre la trama principale del romanzo con unmodernizzando e "italianizzando" le movenze dei protagonisti, avvolti in abiti colorati e pomposi, che celano però dinamiche assolutamente semplici e attuali.Questa sera l'ultima replica al Curci di Barletta alle ore 18:30.