Opportunità dal Gal DaunOfantino anche per le imprese di Barletta

E' stato pubblicato sul BURP n° 113 del 03-10-2019 l'atteso Bando multimisura FEASR del(Promozione della diversificazione in attività innovative extragricole: premio alle start-up innovative) e 5.4 (Promozione della diversificazione in attività innovative extragricole, innovative e a servizio della SSL).Tale azione, rientrante nel Piano di Sviluppo Locale a valere sulle risorse del Psr Puglia 2014/2020, è riservata ad"Tutti i dettagli tecnici ed amministrativi del bando multimisura - spiega Michele d'Errico, Presidente del Gal DaunOfantino - saranno illustrati dalla struttura tecnica del Gal negli incontri di animazione al fine di rendere capillare ed accessibili tali importanti informazioni a tutto il tessuto socio-economico del nostro territorio".Gli incontri, con ingresso libero e gratuito, si svolgeranno secondo il seguente calendario:L'Azione 5 si compone di due differenti tipologie di interventi:L'intervento garantisce un sostegno all'avviamento e start – up per attività extra – agricole e concorre al soddisfacimento dei fabbisogni e al raggiungimento degli obiettivi strategici della SSL, in quanto la creazione di un nuovo contesto imprenditoriale basato sui giovani e su nuove tipologie di attività ed imprese rappresenta una base di partenza fondamentale per il successo di altri interventi quali la qualificazione del capitale umano, l'innovazione e la creazione di rapporti cooperativi tra le imprese e il territorio rurale.Il presente Intervento è volto agli investimenti e allo sviluppo delle piccole realtà imprenditoriali in avvio nell'Area Gal. Investimenti che permetterebbero una maggiore qualificazione delle produzioni e delle vendite di beni e servizi, un incremento delle innovazioni e dei processi. L'operazione garantisce un sostegno agli investimenti nelle microimprese di attività non agricole e concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici della SSL in quanto il sostegno concreto al tessuto imprenditoriale rappresenta un contributo alle attività di produzione ed erogazione di beni e servizi complementari all'attività agricola in un'ottica di diversificazioneSono beneficiari:1. Persone fisiche che intendono avviare una nuova impresa nell'area del Gal Daunofantino;2. Microimprese e piccole imprese "non agricole" già esistenti che intendono avviare un nuovo ramo di impresa nell'area del Gal Daunofantino.La tipologia degli investimenti e dei costi ammissibili è così suddivisa per Interventi:L'aiuto non è direttamente collegato alle operazioni o agli investimenti che il beneficiario deve realizzare, ma viene concesso in modo forfettario quale aiuto allo start-up ed è legato alla corretta attuazione del piano di sviluppo.Il sostegno, nell'ambito degli Interventi 5.3 e 5.4, è concesso per attività nell'ambito dei settori di diversificazione chiave ed emergenti dello sviluppo rurale.I settori di diversificazione interessati sono:1. creatività, cultura e turismo rurale: attività e servizi innovativi di impresa nell'ambito della cultura, turismo rurale, intrattenimento e tempo libero.2. Bioeconomia: attività produttive ed economiche basate sull'utilizzazione sostenibile di risorse naturali rinnovabili e sulla loro trasformazione in beni e servizi finali o intermedi.3. ambiente e green economy: attività produttive ed economiche basate su attività di riuso, riduzione degli sprechi e dei consumi energetici e per il riciclo di materiali e prodotti.4. servizi sociali: servizi educativi e didattici per attività ludiche e di aggregazione destinati a diverse fasce di età e di formazione.5. pubblica amministrazione:attività e servizi per rendere più semplice e veloce l'interazione tra cittadini e burocrazia;6. artigianato7. commercio: creazione e sviluppo di attività commerciali esclusivamente relative ai prodotti tradizionali e tipici del territorio8. servizi TIC: servizi innovativi inerenti alle attività informatiche e alle tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) a supporto della popolazione e delle imprese del territorio.Sono ammissibili al sostegno i seguenti investimenti e voci di spesa:· costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;· acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;· investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;· spese generali fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammessoLa tipologia e l'entità del sostegno pubblico agli investimenti è così suddivisa per Intervento:Il sostegno è erogato sotto forma di aiuto forfettario allo start-up per un importo massimo pari adL'aliquota del contributo pubblico è pari aldella spesa ammessa. Il premio sarà erogato secondo la seguente modalità:· 50% dell'importo, a seguito della notifica del provvedimento di concessione;· 50% dell'importo, a saldo, dopo la verifica della corretta attuazione del piano aziendale.L'aliquota del contributo pubblico è pari aldella spesa ammessa.La spesa massima ammissibile a contributo per singolo progetto è fissata inIl contributo pubblico è erogato sotto forma di contributo in conto capitale per un importo massimo pari ad