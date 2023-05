Oltre 1000 visite per la mostra “Luce Viva” a Molfetta organizzata dal Viva Network

Sono state superate lealladidurante le due settimane di permanenza della mostra fotografica "", organizzata dal, circuito d'informazione locale attivo sulle principali città delle province di, oltre che suLainè stato il tema dell'esposizione, che è stata visitabile gratuitamente daa ieri,La redazione giornalistica ha coinvolto fotografi e fotoamatori in prima persona nel racconto deie delleche contraddistinguono la nostra terra, promuovendo un contest fotografico che si è concluso con 85 scatti partecipanti e ben 25 premiati.Il cuore della mostra "Luce Viva", che ha suscitatoda parte del pubblico, è stato sicuramente rappresentato da, dove i riti della Settimana Santa, ora patrimonio immateriale della città, sono particolarmente sentiti. Molti scatti esposti, infatti, sono stati realizzati proprio a Molfetta. Forte anche la provenienza molfettese tra i visitatori, che però non sono mancati anche dalle città limitrofe e da altre zone della Puglia, sia dala provincia disia dalSi sono registrate anche visite oltre i confini della regione, non solo dale dal, ma anche dale dall'. Diversi visitatori provenienti da, oltre che dall'estero, a testimonianza della crescenteche accompagna Molfetta anche nella stagione primaverile.La redazione del "Viva Network" rivolge un, dando appuntamento al prossimo anno, in concomitanza con l'avvio del periodo quaresimale, per nuove esposizioni in altre location. Per restare aggiornati sulle iniziative future è possibile seguire i canali del gruppo "Viva".