Oggi a Barletta il IV congresso della Funzione Pubblica Cgil Bat

Lavoratori delle agenzie fiscali, enti pubblici, ministeri, autonomie locali, igiene ambientale, sanità, terzo settore, vigili del fuoco, polizia penitenziaria e polizia locale riuniti a Barletta per scegliere il nuovo segretario generale della Fp Cgil Bat, i componenti della segreteria provinciale, il Comitato direttivo e l'Assemblea generale. Oggi, 10 ottobre, presso l'Hotel dei Cavalieri di via Foggia si celebrerà il IV congresso della categoria del pubblico impiego dopo le assemblee di base nei comuni e nei luoghi di lavoro.Il congresso si aprirà con la registrazione dei delegati e l'espletamento delle formalità previste dal regolamento. Dopo la relazione del segretario generale uscente della Fp Cgil Bat,, sono previsti i saluti degli invitati, ovvero il sindaco di Barletta,, il presidente della Provincia Bat,ed il direttore generale della Asl Bat,, ed il dibattito con gli interventi di, segretario generale Cgil Bat e di due lavoratrici che racconteranno le loro esperienze nel pubblico impiego,. Le conclusioni sono affidate a, segretario generale Fp Cgil Puglia. al termine sono previsti gli adempimenti congressuali."Concludo dopo otto anni il mio doppio mandato da segretario generale della Fp Cgil Bat, come previsto dalle regole dello statuto del nostro sindacato, con la consapevolezza di essermi speso senza riserve, insieme ai compagni di segretaria, per il bene del settore e portato avanti tante battaglie anche su questo territorio per la difesa dei diritti dei lavoratori della funzione pubblica ma anche per la garanzia dei servizi all'utenza. Perché mettere in discussione il pubblico impiego, come talvolta si è tentato di fare, significa far pagare le conseguenze ai cittadini. Ci siamo battuti per i rinnovi dei contratti, per la nuova caserma dei vigili del fuoco, per i lavoratori dell'igiene ambientale (non ultimo il risultato intascato a Trinitapoli e Margherita), per una sanità più equa e a misura di tutti, per i salari dei dipendenti comunali… tante le vertenzialità negli anni che abbiamo seguito e che il futuro segretario generale che sarà eletto domani continuerà a seguire perché tanto è il lavoro fatto ma tanto è ancora quello da fare. Auguro a tutte e tutti un buon congresso!", commenta, segretario generale uscente Fp Cgil Bat.