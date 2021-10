Nuova donazione di cornee all'Hospice Don Uva di Bisceglie

Un'altra donazione di cornee è stata eseguita in ambito Hospice Don Uva, a Bisceglie.Giovedì mattina, l'operatrice sanitaria A. N., dopo aver dedicato agli ammalati la sua vita, al termine di una grave malattia ha offerto ad altri la possibilità di rinascere. Doveroso dunque rivolgere un sentito ringraziamento ai figli della donatrice.Da circa un annohanno siglato un protocollo d'intesa relativo al "Progetto Procurement tessuti corneali in Hospice". Con quella di giovedì, sono già cinque le donazioni effettuate.L'Asl Bt, ritenendo opportuno implementare la cultura della donazione e dell'organizzazione sanitaria durante le fasi di procurement e prelievo di organi e tessuti e diffondere la cultura della donazione sia tra gli operatori sanitari che tra gli ospiti dell'Hospice Don Uva, ha approvato un documento in cui si delinea un percorso organizzativo di donazione e prelievo di tessuti oculari presso la struttura. Lo scopo è quello di ottimizzare il procurement di Tessuti corneali garantendo i criteri di sicurezza prescritti e il rispetto della volontà del potenziale donatore, integrando il sistema nazionale trapianti e le sue emanazioni periferiche regionali (Crt Puglia) e locali (Asl Bt).