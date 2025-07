Nuova caserma vigili del fuoco Bat a Barletta: la soddisfazione del sottosegretario Ferrante, della Cisl e della Cisal

Il bando di gara per la costruzione della caserma dei vigili del fuoco Bat ha provocato diverse reazioni. Di seguito le note del sottosegretario ai trasporti Tullio Ferrante, della Cisl e della Cisal."Con la pubblicazione del bando per l'affidamento dei lavori del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco a Barletta finalmente si sblocca, dopo anni di attesa, un'opera fondamentale per la sicurezza del territorio. In virtù delle mie deleghe ministeriali ho lavorato per accelerare l'iter, in costante contatto con il Commissario straordinario, con l'obiettivo di realizzare un'infrastruttura fondamentale per rendere più efficace l'attività dei Vigili del Fuoco della provincia di Barletta - Andria - Trani. Con l'ordinanza emessa dal Commissario, che ha aggiornato il quadro economico in ragione dell'adeguamento del prezziario, è stato anche approvato in via definitiva il progetto esecutivo. Monitorerò anche le successive fasi per garantire il rapido avvio dei lavori di realizzazione del Comando, per un importo pari a quasi 17 milioni di euro. Continuerò a lavorare per sbloccare le opere strategiche e garantire ai territori del Sud la necessaria dotazione infrastrutturale".Finalmente è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori relativi alla nuova caserma che ospiterà il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco della BAT. Un'opera attesa da tempo e ormai non più rinviabile, rallentata da una lunga serie di criticità., che ha contribuito al superamento delle difficoltà che impedivano l'avvio dei lavori.Ribadiamo la nostra piena disponibilità a collaborare per una rapida realizzazione della nuova struttura, nell'interesse di un territorio, come quello pugliese, sempre più esposto agli effetti del cambiamento climatico: incendi, eventi atmosferici estremi e altre emergenze richiedono infatti un sistema di soccorso moderno, efficiente e adeguatamente dimensionato.La nuova caserma non può e non deve essere considerata unicamente un traguardo infrastrutturale. Come rivendichiamo da tempo, occorre affiancare all'opera un piano strutturale di potenziamento dell'organico, con nuove assunzioni e percorsi di valorizzazione professionale. I Vigili del Fuoco rappresentano un presidio insostituibile di sicurezza, protezione civile e prossimità. Meritano ambienti di lavoro dignitosi, personale adeguato e il pieno riconoscimento sociale e istituzionale del ruolo.È quanto abbiamo denunciato e ribadito anche lo scorso 25 ottobre a Bari, in occasione dell'iniziativa regionale CISL: "Soccorso e sicurezza in Puglia: un investimento per il futuro".La CISL e la FNS, a tutti i livelli, continueranno a seguire con attenzione l'iter dei lavori, affinché la nuova sede del Comando BAT diventi un simbolo di buona amministrazione, efficienza e rispetto per il lavoro di chi, ogni giorno, tutela l'incolumità collettiva, spesso mettendo a rischio la propria vita."Desidero esprimere, a nome della Federdistat VVF Cisal, un apprezzamento per il lavoro svolto dal Senatore Dario Damiani per l'impegno concreto che ha portato oggi alla pubblicazione del bando per la realizzazione della nuova Caserma del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Barletta Andria Trani. Un risultato importante, che ha garantito il reperimento delle risorse mancanti e il superamento degli ostacoli che avevano bloccato l'avvio del progetto. Come Federazione rappresentativa non possiamo che accogliere con favore ogni iniziativa che investa su strutture moderne, sicure e funzionali, a beneficio degli operatori e della collettività. "