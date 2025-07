Nuova caserma dei vigili del fuoco della Bat a Barletta, interrogazione parlamentare dell'onorevole Marco Lacarra

Riceviamo e pubblichiamo il testo dell'interrogazione rivolta dall'onorevole del Partito Democratico Marco Lacarra al ministro dell'Interno Piantedosi circa i ritardi nell'iter per la costruzione della nuova caserma dei vigili del fuoco della Bat a Barletta.La provincia di Barletta Andria Trani è stata istituita l'11 giugno 2004 ed è divenuta operativa nel giugno 2009 con l'elezione del primo consiglio provinciale;sin da 2013 si prevede la realizzazione di una sede del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco a Barletta, indispensabile per gestire le emergenze del territorio del nord barese e del porto di Barletta, nel sito dell'ex Mattatoio comunale;secondo quanto appreso sul sito della Regione Puglia, la progettazione della nuova Caserma è stata affidata a professionisti esterni sulla base di un PFTE redatto da VVF e consegnato nella versione definitiva il 16 aprile 2021. A conclusione della progettazione definitiva, alla luce delle modifiche richiesta da VVF, degli aggiornamenti normativi sopraggiunti e all'incremento del costo dei materiali, l'importo del quadro economico è variato da € 10.236.700,00 a € 16.850.000,00, consolidati con il progetto esecutivo; nel marzo 2024, con una delibera di Giunta, la Regione Puglia ha dato il suo nulla osta alla conclusione del procedimento amministrativo e quindi alla costruzione della nuova sede;il 26 e il 27 marzo 2025, in un incontro in Prefettura a Barletta, la Funzione Pubblica CGIL BAT, il Prefetto, il Comandante VVF, il commissario straordinario, il RUP e il Demanio hanno discusso lo stato dell'iter per la realizzazione della nuova caserma. In tale occasione è stato ribadito l'impegno a pubblicare la gara d'appalto "entro metà aprile 2025";ad oggi, tuttavia, non risultano pubblicazioni della gara d'appalto né notizie ufficiali riguardo all'opera. - :se intenda fornire informazioni, per quanto di competenza, sullo stato attuale dell'iter procedurale, sul superamento o meno delle problematiche emerse e sulle tempistiche di pubblicazione della gara d'appalto per la nuova una sede del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco a Barletta; se e quali strumenti normativi, economici e amministrativi intenda adottare per evitare che ritardi nell'iter compromettano la sicurezza del territorio e la qualità del servizio antincendio nel territorio provinciale.