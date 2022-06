Nell'ex distilleria di Barletta il nuovo murale di RIZEK

Mercoledì 29 giugno partire dalle ore 20.00, nel largo adiacente la fermata degli autobus di Viale Alfredo Reichiln a Barletta, sarà inauguratoprogetto integrato, a cura di Giusy Caroppo, attuato dal Comune di Barletta, beneficiario del finanziamento regionale per la Street Art - Programma STHAR Lab.L'imponente murales, che si snoda sulla parete di recinzione esterna all'area dell'ex Distilleria - individuatainvita a una visione d'insieme mediante un'operazione site specific di arte pubblica, creando un raccordo con il laboratorio urbano GOS Distillerie Culturali, con l'obiettivo di intervenire in questo spazio-cerniera dal forte significato identitario e storico, per esaltarne la riconoscibilità, in continuità con le azioni di rigenerazione urbana e sociale avviate da- a cui è affidata l'organizzazione di F.A.R.O. - con le buone pratiche di "Z.I.P. Zone Interdisciplinar Project", vincitore del Creative Living Lab del Ministero della Cultura nel 2019.declinate tra tradizione classica e lessico contemporaneo, che mostrano la propria forza nell'incontrarsi e fondersi, per sopravvivere nel tempo e raccontate da mani, strumenti musicali, gesti, corpi nello spazio. D'impatto grafico con la luce diurna, al calare del sole il murales emerge dal buio del viale, grazie a una stesura a prevalenza monocroma e contrastata e al sintetismo della tecnica a stencil dello street artist RIZEK.che riuscirà a focalizzare l'attenzione dei residenti, in un meccanismo di consolidamento sociale, guardando al luogo come a un punto di partenza di una ivalorizzando un raggio di attività interdisciplinare in campo artistico-creativo e culturale e lo stesso graffitismo di natura spontanea.si aprirà con un panel divulgativo, alla presenza delle istituzioni che sostengono il progetto, aperto da una conversazione sui temi dell'arte pubblica e della street art, moderata dalla storica dell'artecon la responsabile scientifica del progettol'autore, lo scultore-restauratore lapideoseguirà una grande festa multidisciplinare coordinata dall'event manageraccompagnata dallo storyrelling di, performer e facilitatore, con interventi "spot" di:, violinista epianista;attrice e psicologa comportacantautore elettronico e polistrumentista;dell'ADS CQuadroStyle, coppia di atleti e danzatori di danze latino americane;danzatori contemporanei di Koreo Project; esibizioni di break dance con; sarà a disposizione un angolo ristoro.che "intende promuovere il recupero di beni e luoghi culturali appartenenti ad amministrazioni pubbliche, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale, per la creazione di nuovi prodotti e servizi attraverso la sperimentazione di progetti di fruizione innovativa in grado di attivare percorsi culturali di relazione pubblica e collettiva"; è prodotto per ilbeneficiario dell'intervento, dall'presieduta da Stefano Faccini, e si avvale della consulenza tecnica dell'architettoesperto in tutela dei beni culturali. Il progetto è stato reso possibile grazie al coordinamento tra i Settori del Comune di Barletta "Pubblica istruzione, sport e tempo libero" con i Dirigenti Caterina Navach, Savino Filannino e il funzionario Luigi Lafiandra, "Lavori Pubblici" con il Dirigente Francesco Lomoro e "Demanio e Patrimonio" con la Dirigente Rosa Di Palma; per lail Dipartimento Cultura diretto dacon il "Servizio Promozione e sviluppo delle economie culturali", Dirigente Anna Maria Candela; dellaSoprintendente Anita Guarnieri, funzionario Architetto – Responsabile Area IV Patrimonio Architettonico, Daniela Fabiano.Lo sviluppo del progetto si potrà seguire sui websites www.circuitodelcontemporaneo.it www.rizek.art/ e sulle pagine social ZIP, CIRCUITO DEL CONTEMPORANEO, di RIZEK, dell'associazione e degli organizzatori.