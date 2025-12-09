Speciale
Natale di solidarietà e inclusione a Barletta: la seconda edizione di "Letterine di Natale Solidali"
Un progetto nato dalla collaborazione di Fondazione Tatò Paride, #Work Aut - Lavoro&Autismo e Coop master Coop alleanza 3.0
Barletta - martedì 9 dicembre 2025 12.01 Sponsorizzato
Barletta si prepara a vivere un Natale all'insegna della solidarietà e dell'inclusione, grazie alla seconda edizione di "Letterine di Natale Solidali", un evento promosso dalla Fondazione Tatò Paride in collaborazione con #Work Aut - Lavoro & Autismo e Coop master Coop alleanza 3.0. L'iniziativa si sviluppa in due momenti distinti, pensati per coinvolgere e sensibilizzare l'intera comunità barlettana.
L'appuntamento principale è fissato per sabato 13 dicembre, dalle ore 18:00 alle 19:00, in Corso Vittorio Emanuele II, nei pressi del Colosso di Eraclito. Qui, tutti i bambini sono invitati a partecipare consegnando o scrivendo una speciale letterina a Babbo Natale, che dovrà essere accompagnata da un "desiderio solidale". L'obiettivo è sensibilizzare i più piccoli al valore dell'aiuto reciproco e della generosità.
Per rendere l'atmosfera ancora più festosa, la Fondazione Tatò Paride offrirà dolcetti a tutti i piccoli partecipanti, mentre animatori professionisti cureranno diverse attività ludiche, tra cui palloncini modellabili e postazioni truccabimbi. A gestire la sigillatura e numerazione di ogni letterina, saranno i ragazzi di #Work Aut, impegnati in un ruolo fondamentale che rende l'iniziativa ancora più inclusiva.
Il secondo appuntamento si terrà venerdì 19 dicembre, dalle 18:00 alle 19:00, presso il Supermercato Coop in via S.Antonio, 28/B. In questa seconda fase, avrà luogo la Premiazione delle Letterine, con una giuria d'eccezione composta interamente dai ragazzi di #Work Aut. Saranno loro a selezionare le dieci letterine più meritevoli, che riceveranno come premio dei fantastici giochi di società.
«È stato il talento, la dedizione, la passione per il lavoro e il temperamento di questi straordinari ragazzi, che contribuiscono con un contratto di prestazione occasionale in alcuni dei nostri punti vendita, a suscitare in noi il desiderio di ripetere l'esperienza dello scorso anno a Barletta e di estenderla al capoluogo della Puglia» ha dichiarato la dottoressa Francesca Tatò, presidente della Fondazione Tatò Paride per l'Italia.
