Natale di solidarietà e inclusione a Barletta: la seconda edizione di "Letterine di Natale Solidali"

Barletta si prepara a vivere un Natale all'insegna della solidarietà e dell'inclusione, grazie alla seconda edizione di "", un evento promosso dallain collaborazione con. L'iniziativa si sviluppa in due momenti distinti, pensati per coinvolgere e sensibilizzare l'intera comunità barlettana.L'appuntamento principale è fissato per, dalle, in, nei pressi del Colosso di Eraclito. Qui, tutti i bambini sono invitati a partecipare consegnando o scrivendo una speciale letterina a Babbo Natale, che dovrà essere accompagnata da un "desiderio solidale". L'obiettivo è sensibilizzare i più piccoli al valore dell'aiuto reciproco e della generosità.Per rendere l'atmosfera ancora più festosa, laoffrirà dolcetti a tutti i piccoli partecipanti, mentre animatori professionisti cureranno diverse attività ludiche, tra cui. A gestire la sigillatura e numerazione di ogni letterina, saranno i ragazzi di, impegnati in un ruolo fondamentale che rende l'iniziativa ancora più inclusiva.Il secondo appuntamento si terrà, dalle 18:00 alle 19:00, presso il Supermercato Coop in via S.Antonio, 28/B. In questa seconda fase, avrà luogo la, con una giuria d'eccezione composta interamente dai ragazzi di. Saranno loro a selezionare le dieci letterine più meritevoli, che riceveranno come premio dei fantastici«È stato il talento, la dedizione, la passione per il lavoro e il temperamento di questi straordinari ragazzi, che contribuiscono con un contratto di prestazione occasionale in alcuni dei nostri punti vendita, a suscitare in noi il desiderio di ripetere l'esperienza dello scorso anno a Barletta e di estenderla al capoluogo della Puglia» ha dichiarato la dottoressa Francesca Tatò, presidente della Fondazione Tatò Paride per l'Italia.