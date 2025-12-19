Natale ad Arte a Barletta arte dolciaria e sartoriale in vetrina
“Natale ad Arte” a Barletta: arte dolciaria e sartoriale in vetrina per gli auguri di Divine del Sud

L'iniziativa ha promosso il Made in Puglia e il commercio cittadino

Barletta - venerdì 19 dicembre 2025 15.55 Comunicato Stampa
Arte dolciaria e sartoriale a Barletta in vetrina per gli auguri speciali di Divine del Sud alla città. Tutto studiato nei minimi dettagli, che fanno sempre la differenza. Una serata che ha portato allegria e solidarietà tra i passanti incuriositi, che hanno plaudito all'iniziativa "Natale ad Arte", affascinati e dai costumi d'epoca e dalla capsule di gran moda proposti per le prossime festività da modelle speciali e professioniste.

﻿A dare il via allo scambio di auguri dell'associazione Divine del Sud, presieduta dalla giornalista Francesca Rodolfo, l'angelo del Natale che ha attraversato la centralissima via Renato Coletta su un tappeto rosso e una candela in mano, simbolo di Luce, Pace e Speranza. Un appuntamento che ha unito arte, gusto, bellezza, impegno sociale e identità locale, trasformando le vie del centro in un percorso suggestivo tra storia e creatività, promuovendo al tempo stesso il Made in Puglia e il commercio cittadino.

Al centro della narrazione, il maestro dell'Impressionismo Giuseppe De Nittis, per il quale l'associazione ha istituito anche l'unico Premio a lui intitolato nella sua città natale. Le vetrine si sono animate al ritmo delle tradizionali musiche natalizie: le modelle hanno interpretato un racconto visivo pensato per valorizzare lo shopping e l'atmosfera delle feste, grazie al coinvolgimento di alcune attività commerciali sensibili ai temi della solidarietà.

Ad impreziosire l'evento, la presenza scenica delle Leontine e dei Giuseppe De Nittis dell'associazione, avvistati a sorseggiare te o ad ammirare la modernità, in abiti dell'Ottocento, fedelmente riprodotti dalla costumista Charmelle Calabrese, offrendo ai passanti un emozionante salto nel passato.

De Nittis ha fatto bella mostra di sé anche sulle latte speciali in edizione limitata del panettone il "Pugliesino Ambasciatore" creato per l'occasione dalla storica pasticceria Genny, che esalta gli ingredienti tipici della nostra terra come l'olio extravergine di oliva di origine coratina, l'uva e la sua mostarda, i fichi secchi e le mandorle.

Il panettone offerto ai passanti in degustazione, è stato anche venduto e il ricavato devoluto interamente in beneficenza, così come il calendario dedicato pure a De Nittis, a sostegno della ricerca oncologica per l'associazione "Il dono di Luca".
