Per la prima volta a Barletta “Trattori di Natale”: un evento unico nella provincia BAT sul lungomare Pietro Mennea

Sarà un vero e proprio esperimento, oltre che un momento di festa e condivisione, la prima edizione di "Trattori di Natale", in programma sabato 20 dicembre a Barletta. Per la prima volta in città – e con caratteristiche che rendono l'iniziativa unica nella provincia BAT e in Puglia – circa 100 trattori daranno vita a un grande Albero di Natale realizzato interamente con mezzi agricoli, sul Lungomare Pietro Mennea, nei pressi delle Mura del Carmine, a partire dalle ore 19.00.L'evento è promosso da Noi Agricoltori, con la partecipazione della Cantina Sociale di Barletta – Cantine della Bardulia, e si svolge con il patrocinio del Comune di Barletta.I trattori, disposti in modo scenografico e illuminati, creeranno un'installazione simbolica capace di unire tradizione agricola, lavoro e spirito natalizio, valorizzando il ruolo fondamentale del comparto agricolo nel tessuto economico e sociale del territorio.Trattandosi di una prima edizione sperimentale, gli organizzatori invitano i cittadini a raggiungere il lungomare preferibilmente a piedi, al fine di favorire la sicurezza, la migliore fruizione dell'evento e un autentico clima di festa condivisa."Trattori di Natale" si propone come un momento di aggregazione aperto a tutta la comunità, capace di trasformare uno spazio urbano in un luogo di incontro, suggestione e identità, offrendo a Barletta un modo nuovo, originale e partecipato di vivere il Natale.