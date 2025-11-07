La città
Musti: «Accolgo con favore la richiesta di Consiglio comunale monotematico su via dei Muratori»
La nota dell’imprenditore
Barletta - venerdì 7 novembre 2025 2.51 Comunicato Stampa
"Apprendo con soddisfazione che i gruppi consiliari PD, Lista Emiliano, Coalizione Civica e Lista CON hanno depositato la richiesta di un Consiglio comunale monotematico sulla vicenda di via dei Muratori". Così l'imprenditore Aldo Musti.
"Spero che la lodevole iniziativa delle forze di opposizione contribuisca a corroborare l'azione già posta in essere dal Sindaco Cannito e dal Presidente Lanotte, oltre che dal Consigliere Gorgoglione.
Sarebbe bello che la Politica, senza distinzioni fra maggioranza e minoranza, si riappropriasse delle sue prerogative per garantire piena trasparenza su una situazione che perdura ormai da oltre vent'anni e che riguarda opere pubbliche la cui realizzazione è stata più volte ritenuta necessaria da atti consiliari e da pronunce della magistratura amministrativa.
L'indirizzo politico al completamento dell'intervento risale al 2011; nel 2012 il Settore Lavori Pubblici predispose elaborati tecnici e tavole espropriative che già rappresentavano espropri non avviati e manufatti abusivi presenti sul tracciato. Nonostante ciò, tali criticità sono rimaste irrisolte. Nel 2023 la stessa documentazione fu trasmessa a professionisti esterni per un nuovo incarico di progettazione di circa 40.000 euro, poi improvvisamente sospeso per le medesime ragioni note già dal 2012: espropri non eseguiti e abusi sul percorso previsto. Nel 2025, ai suddetti ostacoli si sono aggiunte segnalazioni di ulteriori interferenze e variegate proposte progettuali
La sentenza TAR Puglia n. 81/2024, oggi definitiva, richiama espressamente gli indirizzi consiliari già assunti nel 2011 e nel 2019 e impone di dare seguito alle attività necessarie al completamento dell'opera.
È dunque auspicabile che nella sede istituzionale propriadel Consiglio, si possano chiarire le ragioni dei ritardi, lo stato dei procedimenti e le misure da assumere, così da porre fine ad una tela di Penelope che viene fatta di giorno e disfatta di notte.
Per quel poco che conta, ribadisco la mia disponibilità per ogni collaborazione, da semplice cittadino".
