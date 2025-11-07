Musti: «Accolgo con favore la richiesta di Consiglio comunale monotematico su via dei Muratori»

"Apprendo con soddisfazione che i gruppi consiliari PD, Lista Emiliano, Coalizione Civica e Lista CON hanno depositato la richiesta di un Consiglio comunale monotematico sulla vicenda di via dei Muratori". Così l'imprenditore Aldo Musti."Spero che la lodevole iniziativa delle forze di opposizione contribuisca a corroborare l'azione già posta in essere dal Sindaco Cannito e dal Presidente Lanotte, oltre che dal Consigliere Gorgoglione.Sarebbe bello che la Politica, senza distinzioni fra maggioranza e minoranza, si riappropriasse delle sue prerogative per garantire piena trasparenza su una situazione che perdura ormai da oltre vent'anni e che riguarda opere pubbliche la cui realizzazione è stata più volte ritenuta necessaria da atti consiliari e da pronunce della magistratura amministrativa.L'indirizzo politico al completamento dell'intervento risale al 2011; nel 2012 il Settore Lavori Pubblici predispose elaborati tecnici e tavole espropriative che già rappresentavano espropri non avviati e manufatti abusivi presenti sul tracciato. Nonostante ciò, tali criticità sono rimaste irrisolte. Nel 2023 la stessa documentazione fu trasmessa a professionisti esterni per un nuovo incarico di progettazione di circa 40.000 euro, poi improvvisamente sospeso per le medesime ragioni note già dal 2012: espropri non eseguiti e abusi sul percorso previsto. Nel 2025, ai suddetti ostacoli si sono aggiunte segnalazioni di ulteriori interferenze e variegate proposte progettualiLa sentenza TAR Puglia n. 81/2024, oggi definitiva, richiama espressamente gli indirizzi consiliari già assunti nel 2011 e nel 2019 e impone di dare seguito alle attività necessarie al completamento dell'opera.È dunque auspicabile che nella sede istituzionale propriadel Consiglio, si possano chiarire le ragioni dei ritardi, lo stato dei procedimenti e le misure da assumere, così da porre fine ad una tela di Penelope che viene fatta di giorno e disfatta di notte.Per quel poco che conta, ribadisco la mia disponibilità per ogni collaborazione, da semplice cittadino".