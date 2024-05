Musica e solidarietà, sabato l'omaggio alle colonne sonore Disney

Per il giorno sabato 25 maggio 2024, i club Rotaract di Barletta e Bari Alto hanno organizzato un concerto a scopo benefico. Da una brillante idea di Tommy Capasso, presidente del Rotaract di Barletta, presso il prestigioso "Palazzo della Marra", a Barletta, si esibiranno cantanti professionisti come Valentina Addabbo, Annalisa Andriani, Giuseppe Bonasia, il musicista maestro Vincenzo Tursi, con i riarrangiamenti musicali a cura del maestro Lucia Somma, tutti alle prese con le più belle colonne sonore Disney che hanno caratterizzato la nostra infanzia. Il filo conduttore riguarderá l'importanza di ricevere e condividere i propri doni, attraverso lo sviluppo di carismi innati.L'attrice Agata Paradiso, in veste di una splendida raccontastorie, presenterà i vari momenti della serata. Parte del ricavato andrà in favore di ADMO Puglia (Associazione Donatori Midollo Osseo), per l'acquisto di KIT Salivari, utili per poter individuare i dati genetici dei potenziali donatori per i pazienti in attesa di un trapianto di cellule staminali emopoietiche.Inoltre, diverse associazioni del territorio hanno aderito alla collaborazione di tale evento, come il Rotary, la Fidapa di Barletta e l'associazione Work-Aut, con i suoi splendidi ragazzi che daranno il benvenuto ad inizio spettacolo.Apertura porte ore 17.30 – Inizio spettacolo ore 18.Per partecipare, è fondamentale registrarsi al seguente numero: 371.68.39.602