Mostra iconografie mariane: quando arte e devozione si fondono

Si è conclusa domenica sera la mostra dedicata alle iconografie della Madonna dello Sterpeto, esposte dal 22 al 26 maggio nello spazio espositivo dell'ex Chiesa di San Michele a Barletta.Le cinque tele esposteRadomir MILOVIĆ, Vladimir ILIĆ, Milena ANDJELKOVIC, Slavica SEKULIĆ-KOCIĆ e Milena PETROVIĆ ognuno dei quali ha alle spalle una carriera decennale. Le raffigurazioni riprendono la Santa Patrona della città di Barletta in chiave iconoclasta e stile bizantino caratterizzato da colori accesi e sfondi dorati.Evento artistico che è stato promosso dal Comitato Feste Patronali "Barletta Civitas Mariae", con presidente Franco Grippo, in collaborazione con l'arciprete della Cattedrale don Francesco Fruscio.All'inaugurazione della mostra sono stati presenti l'ambasciatore presso la Santa Sede dell'Ordine di Malta, l'Onorevole Francesco Amoruso e Gabriella Gentile, Console onorario di Serbia per Puglia e Basilicata.Un'esposizione che è il frutto delnella chiesa di San Michele svoltosi dal 14 al 21 maggio promosso in collaborazione con la Società Dante Alighieri Comitato di Vranje (Serbia), in cui gli artisti hanno potuto lavorare sotto gli occhi curiosi dei passanti.A conclusione, il Presidente del Comitato Feste Francesco Grippo ha voluto sottolineare come questa sia la prima manifestazione a tema artistico svoltasi nel mese Mariano nata per celebrare il quindicesimo anniversario della proclamazione di Barletta a "Città di Maria".Il suo augurio è che si possa riproporre anche negli anni a venire vista la grande partecipazione e devozione della cittadinanza.