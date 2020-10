È morta Jole Santelli, presidente della Regione Calabria: il cordoglio di Emiliano

Jole Santelli, presidente della Regione Calabria è morta la notte scorsa nella sua abitazione, a Cosenza. Secondo quanto si è appreso avrebbe avuto un malore. La donna aveva 52 anni e da anni era malata di cancro. Era stata proclamata presidente della Regione Calabria il 15 febbraio 2020 e il mese scorso era stata in Puglia per partecipare alla campagna elettorale regionale.«Sono sconvolto da questa notizia che ci coglie impreparati - ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - Abbiamo lavorato fianco a fianco in tutti questi mesi. Ci siamo conosciuti, stimati. Abbiamo collaborato sempre. E siamo diventati amici. Adesso questo dolore grandissimo e improvviso. Dalla Puglia ci uniamo alla Calabria e ci stringiamo alla tua famiglia, ai tuoi cari, a tutta la tua comunità".