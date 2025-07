Michele Cianci: «Serve irrorare il verde della nostra città»

«Troppe sono le segnalazioni e le foto inviate al nostro Comitato circa la tenuta del poco verde, superstite, della nostra città e molte sono le richieste effettuate dai cittadini alla Amministrazione comunale senza risposta alcuna!». Così il presidente del comitato Operazione Aria Pulita, Michele Cianci.«Qui non si tratta di carenza di personale BAR.S.A, perché basta solo un'autobotte che rinfreschi le piante e perché no anche le strade cittadine poiché è previsto dal capitolato ben pagato dai cittadini, non si tratta di assenza di contratti, perché esistono, con la Ferrotranviaria e con ditte private che debbano occuparsi di quelle zone di Via Vittorio Veneto, dove il verde è diventato una sterpaglia pericolosa, si tratta esclusivamente di assenza di sensibilità per la cosa pubblica e per il benessere cittadino. Non lamentiamoci sempre e solo dei cittadini insensibili e ineducati, che esistono ma educhiamoli cominciando a prendere atto delle responsabilità per questi abbandoni anche con sanzioni e diamo una immediata soluzione. È ora che ci svegliamo ma soprattutto che Vi svegliate e che ci preoccupiamo ma soprattutto Vi preoccupate fattivamente della cura del nostro verde perché, se continuiamo e soprattutto se continuate così, tra non molto ci troveremo difronte a una città caldissima, senza zone d'ombra e per di più polverosa!»