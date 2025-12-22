Michele Cianci. <span>Foto Ida Vinella</span>
Michele Cianci: «Sono giorni che respiriamo aria indescrivibile»

La lettera aperta del presidente del comitato Operazione Aria Pulita Bat

Barletta - lunedì 22 dicembre 2025 20.37 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta del presidente del Comitato Operazione Aria Pulita Bat.

Cari concittadini,
anche questo 2025, volge al termine e anche quest'anno come i precedenti anni, non si è individuato alcun "colpevole", come dice il Sindaco dott. Cosimo Cannito, dell'inquinamento.

In particolare tutto tace circa l'emissione di polveri rossastre avvenuta oltre un anno fa.
Ci veniva detto dalle istituzioni che tutto era secretato a causa del segreto istruttorio imposto dall'indagine in corso da parte della Procura della Repubblica di Trani.

Ebbene, noi ci rivolgiamo per l'ennesima volta alla Procura ed in particolare al suo Procuratore Capo, dott. Renato Nitti.

Sì, perché vorremmo sapere cosa è accaduto ai nostri polmoni e a quelli dei nostri bambini.
Vorremmo sapere, anche, a che punto è l'indagine sull'esposto depositato nel febbraio 2022, circa quattro anni fa! Vorremmo sapere se è lecito e fino a quando lo sarà il fatto che le aziende insalubri, continuino a lavorare con le autorizzazioni scadute (AIA) da circa due anni!
Perché continuare a vedere un inceneritore o termovalorizzatore, come dir si voglia, che prosegue imperterrito a bruciare tonnellate e tonnellate di rifiuti appartenenti ad altri comuni, lontani dal nostro e continuare a respirare quelle esalazioni, nonostante siano scadute le autorizzazioni Provinciali da tempo, significa per noi cittadini, non solo di Barletta ma di tutta la BAT, sentirci impotenti ed abbandonati.
Ad oggi, nonostante i grandi sforzi economici della Regione Puglia per oltre un milione di euro, per il monitoraggio ambientale, non si è ancora riusciti a risolvere la grave problematica che ci affligge.

Durante queste festività, come dimostrano queste foto, giustamente le aziende proseguono ininterrottamente nella propria attività ed ingiustamente noi continuiamo a non sapere nulla.

Cogliamo l'occasione di augurare Buone festività a tutti, nessuno escluso, nonostante l'amarezza per quanto innanzi descritto!
  • Michele Cianci
