Giovanni Pomarico
Giovanni Pomarico
Eventi

Megamark, bando "Orizzonti Solidali": tra i 14 vincitori c'è anche la cooperativa Work-Aut di Barletta

Premiato il progetto “Apprendisti-Aut, guide Work-Aut alla Basilica del Santo Sepolcro”

Barletta - mercoledì 1 luglio 2026 12.25 Comunicato Stampa
Sono 14 i vincitori della quattordicesima edizione di 'Orizzonti solidali', l'annuale bando di concorso destinato al terzo settore promosso dalla Fondazione Megamark di Trani, in collaborazione con i supermercati A&O, Dok, Famila, Sole 365 e Ottimo, per sostenere iniziative di assistenza sociale e sanitaria, ambientali, culturali e sull'abbandono scolastico da realizzare in Puglia.

Due le iniziative premiate nella Bat. La cooperativa sociale Work-Aut (Lavoro&Autismo) di Barletta con il progetto "Apprendisti-Aut, guide Work-Aut alla Basilica del Santo Sepolcro" avvierà percorsi di inserimento lavorativo per giovani adulti con autismo attraverso un apprendistato retribuito, che li vedrà coinvolti nella conduzione di visite guidate in luoghi d'arte; l'iniziativa "Senza sbarre" della cooperativa sociale A Mano Libera di Andria permetterà l'acquisto di una macchina imbustatrice per rendere più efficienti le attività produttive nella Masseria San Vittore per il reinserimento lavorativo di persone che scontano pene detentive.

Inoltre, cinque iniziative si svilupperanno nel barese, due nel foggiano, tre nel tarantino e una rispettivamente a Brindisi e Lecce.

Il concorso, che con 361 progetti candidati ha confermato anche quest'anno un'ampia partecipazione del terzo settore, ha messo a disposizione delle associazioni vincitrici circa 330mila euro, con un extra budget di 30mila euro rispetto ai fondi inizialmente destinati per questa edizione, che consentiranno l'avvio dei progetti già nei prossimi mesi su tutto il territorio regionale.

Sei le iniziative che interessano l'assistenza sociale, quattro riguardano l'ambito della sanità, due la cultura e una l'ambiente e l'abbandono scolastico.

«'Orizzonti solidali' è ormai una conferma dell'impegno e del lavoro che portiamo avanti per sostenere progettualità che nascono dal territorio e che rispondono ai suoi bisogni reali - dichiara il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente della Fondazione Megamark -. Non è mail facile scegliere fra tante iniziative, tutte meritevoli di attenzione; la grande vitalità del terzo settore, considerando l'alto numero delle proposte giunte in Fondazione quest'anno, testimonia la necessità di intervenire e affiancare gli enti nel lavoro instancabile di ogni giorno per arginare i sempre più frequenti fenomeni di marginalità e fragilità che purtroppo attraversano non solo la nostra regione, ma in generale questo nostro tempo. Alle associazioni auguro buon lavoro e soprattutto di continuare a credere nei loro sogni».

A partire dal 2012, anno della prima edizione di 'Orizzonti solidali', sono 175 i progetti finanziati in Puglia grazie a oltre tre milioni di euro donati complessivamente dalla Fondazione.
  • Megamark
Altri contenuti a tema
Piano industriale 2025/2026 da 180 milioni di euro per il Gruppo Megamark Speciale Piano industriale 2025/2026 da 180 milioni di euro per il Gruppo Megamark Tra Puglia e Campania 18 nuove aperture, 16 ristrutturazioni, acquisizione di 13 punti vendita e 1.200 assunzioni
Partecipazioni record per la decima edizione del “Premio Fondazione Megamark" Speciale Partecipazioni record per la decima edizione del “Premio Fondazione Megamark" Il romanzo di Michele Ruol, vincitore della passata edizione, è nella cinquina dei finalisti del “Premio Strega 2025”
“Premio Fondazione Megamark – Incontri di Dialoghi”: domani a Trani la proclamazione del vincitore Speciale “Premio Fondazione Megamark – Incontri di Dialoghi”: domani a Trani la proclamazione del vincitore A condurre la serata sarà l’autrice e scrittrice Serena Dandini. Ospiti Luca Ward e sua figlia Guendalina Ward
Gruppo Megamark, buono sconto del 15% sugli acquisti fatti con la card “Dedicata a te” Speciale Gruppo Megamark, buono sconto del 15% sugli acquisti fatti con la card “Dedicata a te” Un supporto in più per le famiglie in difficoltà
Anche i Boomdabash per la festa dei 50 anni del Gruppo Megamark: oltre 7.500 i partecipanti, tra collaboratori e le loro famiglie Speciale Anche i Boomdabash per la festa dei 50 anni del Gruppo Megamark: oltre 7.500 i partecipanti, tra collaboratori e le loro famiglie Il fondatore Giovanni Pomarico: «Per noi è la festa del lavoro e della famiglia»
Per la Festa del Lavoro Megamark celebra i 50 anni di attività e gli 80 di Giovanni Pomarico Speciale Per la Festa del Lavoro Megamark celebra i 50 anni di attività e gli 80 di Giovanni Pomarico Per la SuperMegaFesta un Family Day con oltre 7.500 persone, tra collaboratori e le loro famiglie
Spesa a domicilio gratis per anziani e persone con disabilità Speciale Spesa a domicilio gratis per anziani e persone con disabilità Anche a Barletta l’iniziativa del Gruppo Megamark che sarà attiva ad agosto in 18 comuni pugliesi
"Food art" di Diego Cusano, per Natale il dono del Gruppo Megamark alla città di Bari Speciale "Food art" di Diego Cusano, per Natale il dono del Gruppo Megamark alla città di Bari Le maxi illustrazioni - su totem dotati di pannelli fotovoltaici - sono posizionate in corso Vittorio Emanuele
Carta d'identità cartacea valida in Italia fino al 31 gennaio 2027
1 luglio 2026 Carta d'identità cartacea valida in Italia fino al 31 gennaio 2027
Il Disfest parte con una Piazza d'Armi gremita di giovani per lo spettacolo Le Tragicomiche
1 luglio 2026 Il Disfest parte con una Piazza d'Armi gremita di giovani per lo spettacolo Le Tragicomiche
Buzzi Unicem, M5S Barletta e Progetto Civico Italia: «Non dimenticarsi di chi deve portare il pane a tavola»
1 luglio 2026 Buzzi Unicem, M5S Barletta e Progetto Civico Italia: «Non dimenticarsi di chi deve portare il pane a tavola»
«Un paio di domande sulla questione Buzzi Unicem»
1 luglio 2026 «Un paio di domande sulla questione Buzzi Unicem»
DLF Barletta: inaugurato il bassorilievo dedicato al compianto presidente Riccardo Lotti
1 luglio 2026 DLF Barletta: inaugurato il bassorilievo dedicato al compianto presidente Riccardo Lotti
Al via a Barletta i festeggiamenti in onore della Vergine Maria della Grazia e di San Giuseppe
1 luglio 2026 Al via a Barletta i festeggiamenti in onore della Vergine Maria della Grazia e di San Giuseppe
Questione lavoratori cementeria, M5s e Progetto civico rispondono al sindaco Cannito
1 luglio 2026 Questione lavoratori cementeria, M5s e Progetto civico rispondono al sindaco Cannito
Buzzi Unicem, Lodispoto: «Verifichiamo impegni assunti dalla società, continuiamo con attenzione»
1 luglio 2026 Buzzi Unicem, Lodispoto: «Verifichiamo impegni assunti dalla società, continuiamo con attenzione»
Nessun Dorma 2026: l’alba di Trani si accende d’oro e di musica per la IV edizione
1 luglio 2026 Nessun Dorma 2026: l’alba di Trani si accende d’oro e di musica per la IV edizione
Flottiglia per Gaza: «Messi in una nave-prigione, trattati come criminali solo perché portavamo cibo e medicinali»
1 luglio 2026 Flottiglia per Gaza: «Messi in una nave-prigione, trattati come criminali solo perché portavamo cibo e medicinali»
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.