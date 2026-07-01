M5s e Progetto Civico
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Politica

Questione lavoratori cementeria, M5s e Progetto civico rispondono al sindaco Cannito

La nota congiunta

Barletta - mercoledì 1 luglio 2026 12.06
Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle Barletta e Progetto Civico Italia – Barletta ritengono doveroso rispondere alle accuse rivolte nei loro confronti in un comunicato stampa del Sindaco Cannito: un comunicato piccato nei nostri confronti per esserci "colpevolmente" preoccupati, a sua detta in maniera strumentale, dei dipendenti dell'azienda Buzzi Unicem.

Pensavamo di aver detto una cosa ovvia. Ritenevamo che chiedere all'amministrazione comunale di Barletta di dare risposte alla cittadinanza sulla situazione ambientale, senza però dimenticarsi di quelle famiglie che, con la sospensione della cementeria, chiedono certezze sul proprio futuro, fosse una normale richiesta. Accanto alla necessaria decisione di bloccare le attività per fare chiarezza su quanto è accaduto e sta accadendo nella nostra città, è doveroso non dimenticarsi di chi ha il diritto di portare il pane a tavola.

E invece, il Sindaco ci accusa di averlo fatto per mera strumentalizzazione politica, ci accusa di essere in campagna elettorale. Evidenziamo che il Sindaco amministra da quasi otto anni la città di Barletta a suon di interventi spot e accusa noi di fare propaganda.

Ci chiediamo inoltre se non è maturo il tempo di individuare l'Assessore all'Ambiente, dopo quasi un mese dalle dimissioni dell'assessore in carica per motivi personali, considerando la situazione ambientale e le criticità da affrontare in città.

Sia il Movimento 5 Stelle, sia Progetto Civico Italia (che nasce dall'impegno di un comitato di quartiere) hanno ampiamente dimostrato in questi anni di sapersi impegnare costantemente per il territorio, anche al di fuori delle aule consiliari e senza ricoprire cariche istituzionali.

Ci siamo sempre schierati e abbiamo fatto politica attiva, perché non serve obbligatoriamente essere nelle istituzioni per far sentire la propria voce e quella dei cittadini che si rappresentano.

Ci siamo sempre schierati e continueremo a farlo: quando i cittadini ci affideranno delle responsabilità, non ci tireremo indietro. Non è campagna elettorale: è attivismo, un impegno civico che nessuno, e certamente non il Sindaco, può smorzare.
  • Cementeria
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