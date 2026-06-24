Cementeria di Barletta, la provincia emana un provvedimento di diffida

"La Provincia di Barletta-Andria-Trani è intervenuta con estrema tempestività e fermezza a seguito degli ultimi incendi avvenuti nello stabilimento Buzzi Unicem di Barletta:per garantire la massima tutela dell'ambiente e della salute pubblica". Si legge nella nota del Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani,"L'ultimo incidente, causato da un guasto elettrico chenon è stato considerato dall'amministrazione come un episodio isolato, ma come il segnale di unadata la ricorrenza di simili anomalie già nel recente passato.Con questo atto formale, la Provincia ha imposto alla società ilTra le prescrizioni più urgenti figurano l'installazione di sistemi di continuità elettrica per evitare nuovi blackout dei monitoraggi e la presentazione di una relazione tecnica che quantifichi l'impatto delle emissioni disperse durante il guasto.Sottolineo che lo stop dell'impianto deve essere utile per un ripristino totale della conformità normativa, avvertendo chee l'applicazione di pesanti sanzioni penali e amministrative".