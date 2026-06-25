Cannito
Cannito
Attualità

Il sindaco Cannito ordina la sospensione dell'impianto di cottura clinker di Buzzi Unicem

L'ordinanza è stata firmata nella mattinata, a pochi giorni dall'ultimo episodio di fuoriuscita anomala di polveri e fumi

Barletta - giovedì 25 giugno 2026 13.05
Nella mattinata di oggi, giovedì 25 giugno 2026, il sindaco Cosimo Cannito ha emanato un'ordinanza che prevede la sospensione delle attività dell'impianto di cottura clinker dello stabilimento Buzzi Unicem. Provvedimento che il primo cittadino di Barletta ha deciso di emanare a tutela e salvaguardia della salute pubblica, alla luce dell'ultimo episodio del 19 giugno scorso riguardante la fuoriuscita di polveri e fumi, uniti a forti emissioni odorigene, dal camino principale del sopra citato impianto di produzione, episodio che fa seguito ad altri sedici episodi analoghi verificatisi a partire dal febbraio 2025.

La decisione di Cannito giunge a breve distanza dalla diffida emanata nei confronti di Buzzi dalla provincia BAT su sollecitazione di ARPA Puglia, ed è maturata soprattutto in considerazione del fatto che, pur avendo registrato delle criticità in fase di monitoraggio, lo stabilimento ha continuato la sua produzione nonostante l'impossibilità di stabilire l'insalubrità o meno delle emissioni registratesi negli ultimi giorni.

Il sindaco, oltre a ringraziare sentitamente cittadini e associazioni ambientaliste da sempre sensibili al cosiddetto tema delle aziende insalubri e chi in consiglio comunale ha formulato domande di attualità sull'argomento, ci ha tenuto a specificare di non aver potuto emanare tale ordinanza prima perchè non in possesso di dati di evidenza scientifica in merito alle emissioni.

Lo stesso sindaco Cannito ha inoltre comunicato di aver coinvolto nella vicenda anche ASL BAT, allo scopo di una fattiva collaborazione tra tutti gli enti e le istituzioni del territorio.

Nel testo dell'ordinanza si intima alla Buzzi Unicem di trasmettere a Comune di Barletta, Provincia BAT e ARPA Puglia tutta la documentazione necessaria a chiarire quanto successo soprattutto la sera del 19 giugno.

Ordinanza che è stata inoltre trasmessa per conoscenza, tra gli altri, anche alla Procura della Repubblica di Trani e alla Prefettura BAT.
albopretorio 000071005 001 ordinanza buzzi unicemDocumento PDF
  • Cementeria
Altri contenuti a tema
Chiusura Cementeria a Barletta, Rizzi: «La salute dei cittadini prima dei profitti dell'azienda» Chiusura Cementeria a Barletta, Rizzi: «La salute dei cittadini prima dei profitti dell'azienda» L'intervento del segretario provinciale SI/Alleanza Verdi sinistra
Sospensione forno clinker cementeria Barletta, Collettivo Exit: «Il sindaco ha avuto coraggio» Associazioni Sospensione forno clinker cementeria Barletta, Collettivo Exit: «Il sindaco ha avuto coraggio» La nota deli attivisti
Cementeria di Barletta, Collettivo Exit: «Un tavolo tecnico inutile» Associazioni Cementeria di Barletta, Collettivo Exit: «Un tavolo tecnico inutile» La nota degli attivisti
Cementeria di Barletta, la provincia emana un provvedimento di diffida La città Cementeria di Barletta, la provincia emana un provvedimento di diffida Il presidente Lodispoto: «Società adempia a prescrizioni, criticità strutturali»
Buzzi Unicem di Barletta, tavolo tecnico in Provincia BAT La città Buzzi Unicem di Barletta, tavolo tecnico in Provincia BAT Lodispoto: "Attendiamo nuovi dati Arpa, in settimana maggiori sviluppi"
1 Discarica San Procopio e rinnovo AIA cementeria, Legambiente Barletta interroga l'amministrazione Associazioni Discarica San Procopio e rinnovo AIA cementeria, Legambiente Barletta interroga l'amministrazione Una serie di quesiti lanciati dal circolo barlettano sulle tematiche ambientali
Rinnovo AIA cementeria, il Comune di Barletta si oppone Istituzionale Rinnovo AIA cementeria, il Comune di Barletta si oppone Parere contrario anche all'ampliamento della discarica in località San Procopio
Rinnovo AIA Buzzi Unicem di Barletta, «rendere pubblica l'istanza presentata dall'azienda» Associazioni Rinnovo AIA Buzzi Unicem di Barletta, «rendere pubblica l'istanza presentata dall'azienda» Il comitato Operazione Aria Pulita Bat si rivolge al sindaco Cannito
Chiusura Cementeria a Barletta, Rizzi: «La salute dei cittadini prima dei profitti dell'azienda»
25 giugno 2026 Chiusura Cementeria a Barletta, Rizzi: «La salute dei cittadini prima dei profitti dell'azienda»
Scopri il punto vendita SEV Iren a Barletta. Lo store è aperto in Via Leontine De Nittis 18
25 giugno 2026 Scopri il punto vendita SEV Iren a Barletta. Lo store è aperto in Via Leontine De Nittis 18
Conclusi i controlli sui locali di pubblico intrattenimento a Barletta: confermate le condizioni di sicurezza
25 giugno 2026 Conclusi i controlli sui locali di pubblico intrattenimento a Barletta: confermate le condizioni di sicurezza
Sospensione forno clinker cementeria Barletta, Collettivo Exit: «Il sindaco ha avuto coraggio»
25 giugno 2026 Sospensione forno clinker cementeria Barletta, Collettivo Exit: «Il sindaco ha avuto coraggio»
Chiusura forno clinker cementeria, Cianci: «Giorno storico per Barletta»
25 giugno 2026 Chiusura forno clinker cementeria, Cianci: «Giorno storico per Barletta»
Barletta torna capitale dell'atletica del sud: Andy Díaz ospite al Certame Atletico
25 giugno 2026 Barletta torna capitale dell'atletica del sud: Andy Díaz ospite al Certame Atletico
Barletta, l’allarme del comitato Borgovilla: «Periferie allo sbando. Controlli costanti nei punti più critici»
25 giugno 2026 Barletta, l’allarme del comitato Borgovilla: «Periferie allo sbando. Controlli costanti nei punti più critici»
Canale Ciappetta Camaggio: «Serve un aggiornamento puntuale su interventi, risorse e tempi di realizzazione»
25 giugno 2026 Canale Ciappetta Camaggio: «Serve un aggiornamento puntuale su interventi, risorse e tempi di realizzazione»
Cambio al vertice del Comando dei Vigili del Fuoco BAT: si insedia oggi il nuovo Comandante Giuseppe Quinto
25 giugno 2026 Cambio al vertice del Comando dei Vigili del Fuoco BAT: si insedia oggi il nuovo Comandante Giuseppe Quinto
Notte di assalti a Barletta: esploso bancomat in via Imbriani e colpo alla Lidl - FOTO
25 giugno 2026 Notte di assalti a Barletta: esploso bancomat in via Imbriani e colpo alla Lidl - FOTO
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.