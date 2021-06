Matrimoni, ecco le indicazioni valide in Puglia del 15 giugno

La Regione ha diramato le linee guida per tutte le cerimonie

Martedì 15 giugno ripartono le feste conseguenti a cerimonie civili o religiose, tra cui i matrimoni.Le linee guida per lo svolgimento delle cerimonie in sicurezza, definite dall'ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021 e riassunte da Assoeventi - Confindustria, riguardano in particolare:è possibile consultare nel dettaglio le linee guida.