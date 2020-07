Conca a Barletta discute di sanità con l’Omceo: «Italia a due velocità»

Social Video 3 minuti Sanità, il candidato presidente Mario Conca: «Divario tra nord e sud» Cosimo Giuseppe Pastore

Si presenta ai pugliesi come candidato alla Presidenza della Regione Puglia l'uscente consigliere regionale. Guiderà la lista "Cittadini pugliesi" l'ex pentastellato ospite nella serata di ieri del ciclo di incontri programmati dall'e dal presidente, Dino Delvecchio, per discutere diAd emergere è un preoccupante, avverte Delvecchio: «Scontiamo un finanziamento inferiore rispetto alle regioni del nord – osserva il presidente dell'Ordine dei Medici della Bat – La politica deve porre al centro della sua attenzione soprattutto questo:per rispondere ai bisogni di salute dei cittadini».«È un'Italia che corre a due velocità» afferma, critico verso la gestione della sanità pugliese, il candidato alla presidenza: «Non si può più sostenere questo divario tra nord e sud». È necessario, ha spiegato Conca,a sostegno dell'uscente governatore Michele Emiliano: «– ammonisce Conca – perché è assurdo che un dipendente pubblico, chiamato in maniera fiduciaria, che fino agli inizi di marzo non conosceva nessuno e che ha avuto la possibilità di arrivare al grande pubblico grazie al Covid, oggi ripaghi il suo datore di lavoro candidandosi per portargli voti. Questo per me è».