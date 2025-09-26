Maria Campese
Maria Campese
Politica

Maria Campese: «La delibera sulle zone B5 non è legittima»

La nota della componente della segreteria nazionale di Sinistra Italiana

Barletta - venerdì 26 settembre 2025 1.51 Comunicato Stampa
«Il Consiglio Comunale di Barletta lo scorso 10 luglio ha adottatola proposta di delibera n. 70/2025, inerente la cosiddetta zona B5del Piano Regolatore Generale vigente.
L'oggetto della delibera riporta la dicitura: "Rettifica interpretativaai sensi …".
Con tale delibera l'amministrazione comunale intende rendereedificabili aree ricomprese su tutto il territorio comunale originariamente dedicate a standard e servizi, quindi una vera e propria mega variante urbanistica, facendola passare comerettifica interpretativa della norma, di una norma che però ha carattere di legge nazionale. In sintesi: meno servizi, più cemento». Così la componente della segreteria nazionale di Sinistra Italiana, Maria Campese.

«La legge urbanistica quadro nazionale n. 1150 del 1942 detta le norme, i principi, le prescrizioni a cui tutte le leggi urbanistiche regionali e tutti i provvedimenti in tema urbanistico a tutti i livelli devono attenersi. Tant'è che la legge urbanistica della Regione Puglia n. 56 del 1980 e i piani conseguenti si sono attenuti a quanto stabilito nella legge nazionale.
In riferimento all'oggetto della delibera in questione, l'amministrazione comunale presume di avere la competenza adare un'interpretazione autentica a un disposto legislativo, la legge quadro nazionale, consolidato da oltre 80 anni; ma così chiaramente non è.
Giusto per fare chiarezza, l'interpretazione autentica della legge nazionale è stata avanzata in Parlamento nei mesi scorsi per sanare lo scempio dell'urbanistica a Milano, la Salva-Milano, senza successo. Va da sé che la rettifica interpretativa a cui fa riferimento la delibera non può essere certo materia di consiglio comunale.
Cosa afferma la legge nazionale?
Se su una parte del territorio comunale, secondo il piano regolatore vigente, è stato previsto un piano di lottizzazione, un piano particolareggiato o un piano di zona 167 e questo piano è stato adottato/convenzionato, le previsioni di piano sono valide a tempo indeterminato, quindi gli edifici a costruirsi e quelli a modificarsi devono attenersi agli allineamenti e alle prescrizioni di piano. Decorsi 10 anni gli unici vincoli a venir meno sono la possibilità di poter fare espropri per pubblica utilità.
Quindi tutte le aree rimaste libere nei suddetti piani non possono essere edificate se non rispettando gli allineamenti e le prescrizioni del piano stesso.
Per ogni singola maglia, si potrebbero reiterare i vincoli espropriativi riadottando il piano, e in ogni caso, se si volesse modificare il piano, si dovrebbe procedere ad una variante urbanistica vera e propria, dichiarando politicamente di voler cementificare i pochi spazi vuoti rimasti nel tessuto urbano già fortemente compromesso.
Nel 2018 fu approvato il Documento Programmatico Preliminare per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Sono decorsi 7 anni dell'amministrazione Cannito e del PUG non si ha notizia.
Eppure è quella l'unica sede preposta a mettere a sistema tutti i contesti urbani, provando a recuperare una dimensione di città più vivibile, più salubre, più a misura di cittadino/a.
Quindi, di fatto oggi abbiamo ancora il vecchio piano regolatore del 1971 semplicemente adeguato alla legge regionale n. 56/1980.
Dopo 54 anni non è tempo di dotarsi di uno strumento urbanistico adeguato?
In questo l'amministrazione comunale Cannito dovrebbe impegnarsi, anziché inventarsi alchimie e provare scorciatoie illegittime, vanificando tutto ciò che fino ad oggi si è fatto per dotare la città di Barletta di un PUG.
La città appartiene a chi la vive, non agli imprenditori dell'edilizia o agli amministratori attenti ai desiderata del partito del mattone che ha fatto scempio per decenni e decenni della città.
E' tempo di dire basta!»
  • Maria Campese
Altri contenuti a tema
Maria Campese: «No all'ampliamento della discarica di San Procopio» Maria Campese: «No all'ampliamento della discarica di San Procopio» La nota della componente della segreteria nazionale di Sinistra Italiana
La proposta di Pug è conforme al Dpp approvato in consiglio comunale nel 2018? Attualità La proposta di Pug è conforme al Dpp approvato in consiglio comunale nel 2018? L'interrogativo dell'ex consigliere comunale Maria Campese
4 Peschechera: «Doronzo e Campese ricostruiscono fatti in maniera strumentale e politica» Istituzionale Peschechera: «Doronzo e Campese ricostruiscono fatti in maniera strumentale e politica» Le precisazioni del presidente del Consiglio comunale
Niente maggioranza in aula, nulla di fatto per il consiglio comunale Niente maggioranza in aula, nulla di fatto per il consiglio comunale Toni accesi di Sinistra Unita: «Basta ricorrere a queste scorciatoie»
Canonica Buon Pastore, e se avesse ragione Maria Campese? Canonica Buon Pastore, e se avesse ragione Maria Campese? Oggi in consiglio comunale si dibatte la richiesta della Curia
Maria Campese: «​Continua il percorso trasformista di Cascella» Maria Campese: «​Continua il percorso trasformista di Cascella» «Siamo vicini alla completa implosione della macchina amministrativa»
Una sinistra (poco) unita per Barletta Una sinistra (poco) unita per Barletta I consiglieri criticano le manovre del Partito Democratico
Socialisti in maggioranza, per Maria Campese è un «ribaltone» Socialisti in maggioranza, per Maria Campese è un «ribaltone» «Il centrosinistra che ha vinto le elezioni non esiste più»
Prima Categoria: al via il 5 ottobre la stagione dell'Etra Barletta
26 settembre 2025 Prima Categoria: al via il 5 ottobre la stagione dell'Etra Barletta
Il barlettano Domenico Leone quarto uomo in Bari-Sampdoria
26 settembre 2025 Il barlettano Domenico Leone quarto uomo in Bari-Sampdoria
La chiesa dei Gesuiti di Barletta: nuovi studi e scoperte sui beni artistici
26 settembre 2025 La chiesa dei Gesuiti di Barletta: nuovi studi e scoperte sui beni artistici
"Una vita senza sbarre ", a Barletta l'autore Giannicola Sinisi
26 settembre 2025 "Una vita senza sbarre", a Barletta l'autore Giannicola Sinisi
Parte da Barletta l’AlGoRhythm Ensemble Italian Tour
26 settembre 2025 Parte da Barletta l’AlGoRhythm Ensemble Italian Tour
Benessere in movimento: progetto di supporto ai pazienti oncologici e ai loro familiari
25 settembre 2025 Benessere in movimento: progetto di supporto ai pazienti oncologici e ai loro familiari
Fratelli d'Italia ricorda il giudice Rosario Livatino
25 settembre 2025 Fratelli d'Italia ricorda il giudice Rosario Livatino
Consegnate le patenti di servizio alla Polizia Locale dei Comuni della Bat
25 settembre 2025 Consegnate le patenti di servizio alla Polizia Locale dei Comuni della Bat
L'ITET Cassandro-Fermi-Nervi di Barletta celebra il 35° anniversario dell’assassinio del giudice Rosario Livatino
25 settembre 2025 L'ITET Cassandro-Fermi-Nervi di Barletta celebra il 35° anniversario dell’assassinio del giudice Rosario Livatino
Piano straordinario di sicurezza a Barletta, le parole del comandante Galasso
25 settembre 2025 Piano straordinario di sicurezza a Barletta, le parole del comandante Galasso
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.