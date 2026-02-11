«A proposito della delibera sul Piano Casa», la nota di Maria Campese (Sinistra Italiana)

«Il Consiglio Comunale di Barletta lo scorso 5 febbraio ha approvato la proposta di delibera cosiddetta Piano-casa, con cui si individuano gli ambiti territoriali in cui consentire interventi di ristrutturazione edilizia con premialità volumetriche, ai sensi della legge regionale n. 36/2023 applicabile ai comuni dotati di Piano Urbanistico Generale e non certo dotati di un Piano Regolatore Generale datato 1971, come è per il Comune di Barletta». Così la componente della segreteria nazionale di Sinistra Italiana, Maria Campese.«A distanza di 55 anni il Comune di Barletta è ancora dotato di un Piano Regolatore Generale inadeguato: già nel momento della sua approvazione, nel 1971, non rispettava la legge Ponte e il D.M. 1444/1968 sugli standard urbanistici e gli indici di edificabilità (indici edificatori fino a 27 mc/mq a fronte di limiti di legge di 6 mc/mq, una verifica degli standard urbanistici di cui non vi è traccia presso il ministero). Nel 1980 con la legge urbanistica regionale n. 56 scattò l'obbligo per i Comuni di procedere alla redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG). Il Comune di Barletta, anziché attivarsi a redigere il PUG, dopo oltre 20 anni, nel 2003, approva l'adeguamento del PRG alla L.R. n. 56/1980: furono abbattuti gli indici di edificabilità a 6 mc/mq, ma nel contempo fu consentito di trasformare aree che avevano già sviluppato la propria capacità edificatoria in lotti ulteriormente edificabili (un esempio per tutti: le villette di via Marone).Con il PRG adeguato in questi ulteriori oltre 20 anni il Comune di Barletta ha approvato diversi programmi edificatori (PRU, PIRP, Contratti di quartiere I e II, …), procedendo di fatto ad un'ulteriore cementificazione del territorio, sottraendo servizi ed aree a standard.Con l'approvazione del Piano-casa di fatto l'attuale amministrazione consente una massiva cementificazione del territorio, compromettendo in maniera pesante la possibilità di procedere alla redazione di un PUG capace di recuperare qualità dell'ambiente e vivibilità del contesto urbano.Ciò che di truffaldino è previsto nella delibera approvata è l'aver ricompreso le zone B5, cioè quelle aree destinate a standard urbanistici e servizi che il sindaco Cannito aveva pubblicamente dichiarato di voler salvaguardare ritirando il relativo provvedimento: di fatto si consente l'edificazione di palazzine al posto di standard e servizi, quindi una vera e propria mega variante urbanistica. Ribadisco che tale operazione è illegittima, per le ragioni che riassumo qui di seguito.La legge urbanistica quadro nazionale n. 1150 del 1942 detta le norme, i principi, le prescrizioni a cui tutte le leggi urbanistiche regionali e tutti i provvedimenti in tema urbanistico a tutti i livelli devono attenersi. Tant'è che la legge urbanistica della Regione Puglia n. 56 del 1980 e i piani conseguenti si sono attenuti a quanto stabilito nella legge nazionale. Cosa afferma la legge nazionale?Se su una parte del territorio comunale, secondo il piano regolatore vigente, è stato previsto un piano di lottizzazione, un piano particolareggiato o un piano di zona 167 e questo piano è stato adottato/convenzionato, le previsioni di piano sono valide a tempo indeterminato, quindi gli edifici a costruirsi e quelli a modificarsi devono attenersi agli allineamenti e alle prescrizioni di piano. Decorsi 10 anni gli unici vincoli a venir meno sono la possibilità di poter fare espropri per pubblica utilità.Quindi tutte le aree rimaste libere nei suddetti piani non possono essere edificate se non rispettando gli allineamenti e le prescrizioni del piano stesso. Nel 2019 fu approvato il Documento Programmatico Preliminare per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Sono decorsi 7 anni da quella data dell'amministrazione Cannito e del PUG non si ha notizia. Eppure è quella l'unica sede preposta a mettere a sistema tutti i contesti urbani, provando a recuperare una dimensione di città più vivibile, più salubre, più a misura di cittadino/a. Per poter rispondere a questa esigenza è necessario procedere alla verifica degli standard urbanistici in tutte le aree B della città, standard che vanno garantiti nelle singole zone, rigettando l'ipotesi avanzata dagli uffici comunali che possano essere soddisfatti per compensazione nelle zone di espansione (estrema periferia): gli standard sono di quartiere, da tenere distinti dagli standard cittadini (parco urbano, scuole superiori, strutture sanitarie, …). A fronte di delibere di tanta manifesta spregiudicatezza amministrativa, urge il coinvolgimento degli enti istituzionali sovraordinati al Comune per una verifica di legittimità».