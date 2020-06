Malati soli in ospedale: visite dei parenti? Meglio la prudenza

La solitudine dei malati nei loro letti ospedalieri, soprattutto se anziani o non autosufficienti, mette a dura prova. I consulti telefonici con i medici rende impotenti e aumenta la distanza con gli affetti abituati ad essere assistiti nelle mura domestiche dai propri familiari.L'Italia che tenta di venir fuori dal picco dell'è un'Italia in cui, ma in cui. È l'Italia dellae degli, quella che ci accompagnerà in una fase che non è dato sapere quanto durerà, ma è anche. "È un diritto dell'essere umano – scriveva ieri una nostra lettrice – che in ospedale chi è ricoverato possa avere il conforto e il supporto di almeno una persona cara".Riattivati gradualmente alcuni servizi sanitari che erano stati sospesi nella fase più acuta dell'emergenza,. Non sono i singoli nosocomi, infatti, ad avere discrezionalità in tema di riapertura, ma è necessario che si attengano alle indicazioni regionali. Il tema, comunicano dall'Asl Bt, sarà affrontato (e lo è già) avviando un dialogo con la Regione Puglia affinché ci sia omogeneità di condotte anche in queste riaperture.Intanto, in questi giorni, è oggetto di discussione da parte dell'la valutazione di possibili misure da adottare per(non al parto cesareo) delle proprie compagne. Un piccolo, ma significativo passo verso un ritorno alla normalità che passerebbe dalla partecipazione alla nascita di una vita. È la pandemia che ha cambiato il mondo, ripristinando l'ordine naturale di priorità delle cose e ponendo in cima proprio lae dellaSebbene i dati siano confortanti, il virus continua a circolare nella popolazione e. È per questo motivo che bisogna accogliere l'invito degli esperti a– evidenziano dall'Asl Bt –. Luoghi esposti al pericolo anche prima dell'arrivo del Covid-19 e che, con tutta probabilità, l'epidemia contribuirà a cambiare definitivamente.Bisogna evitare di concedere occasione di ripetersi a quanto accaduto nei mesi trascorsi. Nonostante questa consapevolezza,al quale abbiamo fatto riferimento in apertura, nonostante fuori la vita abbia ripreso a scorrere come se nulla fosse,in momenti di difficoltà e sofferenza, dovendosi accontentare dello schermo di uno smartphone o di un tablet., tuttavia,. Quello che si vede in giro, invece, è «uno schiaffo e una mancanza di rispetto per chi non c'è più» ha detto questa mattina il Ministro per gli Affari Regionali,