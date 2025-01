Luoghi del Cuore FAI, Villa Bonelli di Barletta vola in classifica: è seconda in Puglia

Fontana Antica di Gallipoli (LE) ( *1a in Italia ) Villa Bonelli a Barletta (BT) Villa del Cavalier Valletta a San Pietro Vernotico (BR) Masseria di Jesce ad Altamura (BA) Abbazia di San Mauro a Sannicola (LE) Chiesa di Santa Maria del Soccorso (o Santa Lucia) a Casamassima (BA) Cripta della Cattedrale di Sant'Eustachio ad Acquaviva delle Fonti (BA) Borgo Antico di Matino (LE) Porta della Libertà della Cattedrale di Troia (FG) Masseria Femminamorta da Capo ad Andria (BT)

Villa Bonelli a Barletta seconda nella classifica provvisoria della Puglia per ilensimento de "I Luoghi del Cuore", il programma nazionale promosso dal FAI-Fondo per l'Ambiente Italiano. L'edificio di Barletta è infatti sul secondo gradino della graduatoria nell'aggiornamento del FAI: è possibile votare fino al 10 aprile, e i tre luoghi più votati a livello nazionale riceveranno sovvenzioni per la valorizzazione, così come quelli che supereranno i 2500 voti saranno destinatari di un contributo economico. E la villa del XVIII secolo vola nella classifica pugliese, con gli 8140 voti finora raccolti: è addirittura 14in Italia.Situata in un'area semi-periferica della città, la storia diaffonda le radici nel tardo Settecento, quando qui si ergeva una Torre Palica, trasformata poi in residenza di villeggiatura. La villa ha assunto la sua attuale forma neoclassica grazie agli interventi di Giuseppe Bonelli agli inizi del XIX secolo, che inclusero anche la costruzione di una cappella pubblica, ancora oggi visibile. Nei decenni successivi, l'edificio fu progressivamente abbandonato e durante la Seconda Guerra Mondiale divenne quartier generale delle forze alleate. Dopo la donazione della proprietà al Comune nel 1979, la villa cadde in uno stato di degrado avanzato, pur essendo incastonata in un giardino all'inglese ancora oggi parzialmente fruibile dal pubblico. Di particolare valore storico-artistico sono le decorazioni interne, tra cui la "Sala delle Feste", in stile pompeiano, e la "Sala della Disfida", decorata da Geremia Di Scanno con scene che evocano eventi e paesaggi dell'epoca. Oggi, il comitato Villa Bonelli Barletta promuove la raccolta voti al censimento del FAI per salvaguardare questo prezioso esempio di architettura e storia, affinché venga finalmente restaurato e restituito alla comunità.Ecco i luoghi che sono, per ora, ai primi posti della classifica provvisoria della Puglia:C'è tempoper partecipare al, il programma nazionale promosso dalin collaborazione con, e, per assicurare un futuro di tutela e valorizzazione ai propri luoghi amati, ma anche ai. Una chiesa affrescata, un antico monastero, un castello disabitato, una borgata di montagna, un pianoro coltivato, un bosco, un sentiero: molti scorci del nostro Paese sono stati testimoni di un momento della nostra vita oppure ci hanno meravigliato per la loro straordinaria bellezza e unicità.per garantire la loro salvaguardia e valorizzazione.Infatti, oltre ai primi tre classificati nazionali che riceveranno rispettivamente 70.000 euro, 60.000 euro, 50.000 euro, i. Il censimento, inoltre, innesca effetti virtuosi per i luoghi segnalati, che possono godere di positivi impatti economici, sociali, culturali e ambientali grazie alla. È importante e prezioso, quindi,: un gesto d'amore e di cura, semplice, concreto ed efficace, verso il patrimonio di storia, arte e natura dell'Italia.Proprio perchéche vuole stimolare e favorire ladei cittadini, si possono votare