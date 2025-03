Giornate FAI di primavera: luoghi aperti a Barletta, Corato, Bisceglie e Minervino Murge

Chiesa di San Pietro con i suoi magnifici tesori sacri e la Cattedrale - Barletta;

l'ex sede del Liceo Classico "Alfredo Oriani", ex monastero nel cuore e nella memoria della comunità - Corato;

il Castello di Minervino Murge con il suo splendido affaccio sulla Murgia fino alla vista del mare e del Golfo di Manfredonia;

la Chiesetta di Santa Margherita - Bisceglie.

La provincia BAT propone intriganti viaggi storico-architettonici e paesaggistici svelando tesori sacri nascosti, palazzi nel cuore e nella memoria delle comunità e affacci mozzafiato dalla Murgia alla valle dell'Ofanto, dal Gargano alla Basilicata. Torna la grande festa delle Giornate FAI, importante manifestazione di piazza dedicata al patrimonio artistico, culturale e naturalistico italiano. Le Delegazioni FAI e i Volontari propongono per sabato 22 e domenica 23 marzo 2025 una nuova edizione delle Giornate FAI di Primavera con visite in luoghi solitamente inaccessibili o poco noti in numerosissime città d'Italia. Nel territorio della BAT e dintorni le aperture riguarderanno: Le aperture saranno illustrate nel corso di una conferenza stampa che si terrà martedì 18 marzo dalle ore 10:30 presso la Sala conferenze di Palazzo San Domenico a Barletta. Interverranno i Sindaci e la capo delegazione del Fondo per l'Ambiente Italiano della provincia Bat, Giulia Mastrodonato.