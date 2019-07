Lotta ai tumori, all'ospedale di Barletta la presentazione di un nuovo farmaco

Questa mattina alle 12, presso il polo universitario dell'ospedale "Mons. Dimiccoli" di Barletta si terrà un incontro per presentare un trattamento innovativo per la cura dei tumori neuroendocrini.Si tratta dal radiofarmaco Lutathera che sarà utilizzato dalla unità operativa di Medicina Nucleare diretta dal dottor Pasquale Di Fazio. Il radiofarmaco di recente approvazione da parte dell'Aifa (Agenza italiana del Farmaco), è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con tumori neuroenndrocrini gastro-entero-pancreatici ben differenziati, progressivi, non asportabili, positivi ai recettori della somatostatina.Durante l'incontro sarà spiegata l'importanza dell'utilizzo di questo farmaco innovativo per la cura di tumori in stato avanzato di difficile cura. All'incontro partecipano, tra gli altri, Alessandro Delle Donne (Direttore Generale Asl Bt), Giovanni Gorgoni (Direttore Aress Puglia), Pasquale Di Fazio (Direttore Medicina Nucleare, Barletta).