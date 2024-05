Lorenzo Marchio Rossi: «Il Pd della Bat al fianco di Antonio Decaro, con lui primi cittadini in Europa»

"Antonio Decaro è uno di noi, rappresenta il territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani e siamo certi che saprà portare in Europa le nostre istanze con la passione e l'orgoglio che lo hanno sempre contraddistinto". Così il segretario provinciale del Partito Democratico della provincia Bat, Lorenzo Marchio Rossi."Quella di ieri ad Andria – afferma Marchio Rossi – è stata una straordinaria serata di partecipazione, passione e impegno. Il nostro territorio ha bisogno di essere rappresentato al meglio e Antonio Decaro è una garanzia. Vedere una sala gremita per ascoltarlo, con tanta gente purtroppo rimasta fuori, ci ha riempito di orgoglio dandoci la certezza di aver fatto la scelta giusta nel riporre in lui la nostra fiducia. Il suo slogan Primi cittadini d'Europa raffigura al meglio ciò che accadrà con la sua elezione: un Sud protagonista e rispettato, un Sud con una sanità migliore, con trasporti più efficienti, con ricettività, con servizi e con un tessuto industriale e produttivo capace di competere con le più grandi realtà europee"."Il calore ricevuto da chi ieri è venuto a trovarci ad Andria, l'impegno dei sindaci, degli amministratori del territorio, dei nostri rappresentanti in Regione Puglia oltre che naturalmente dei nostri segretari di circolo e di tutti i militanti, rappresenta per noi la spinta decisiva verso il traguardo dell'8 e del 9 di giugno. Grazie a tutti, insieme – conclude Marchio Rossi - sosteniamo Antonio Decaro per essere primi cittadini in Europa".