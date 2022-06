IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI ESTERO Siamo alla ricerca, per azienda operante nel settore della moda, di un/a impiegato/a per ufficio estero con ottima conoscenza della lingua inglese.

Sede lavoro: Barletta

Info: Cpi Barletta SEGRETARIO/A - RISERVATO A CANDIDATI ISCRITTI NELLE LISTE L. 68/99 Siamo alla ricerca, per azienda operante nel settore dell'ottica, di un/a segretario/a per attività amministrativa e contabile all'interno degli uffici.

Sede lavoro: Barletta

Info: Cpi Barletta RAGIONIERE/A PER UFFICIO Siamo alla ricerca, per azienda operante nel settore della maglieria, di un/a ragioniere/a per ufficio con competenza in contabilità.

Sede lavoro: Barletta

Info: CPI Barletta CONSULENTE ASSICURATIVO Siamo alla ricerca, per impresa del territorio, di un/a tirocinante da inserire come consulente assicurativo con competenze informatiche.

Sede lavoro: Trani

Info: Policentro Trani

CONSULENTI FINANZIARI Siamo alla ricerca, per azienda operante nel settore della consulenza, di 3 consulenti finanziari.

Sede lavoro: Barletta

Info: Cpi Barletta IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A ADDETTO/A ALLA CLIENTELA Siamo alla ricerca, per azienda operante nel settore assicurativo, di un/a impiegato/a amministrativo/a addetto/a ai rapporti con la clientela, con pregressa esperienza nel settore vendite o call center.

Sede lavoro: Barletta

Info: Cpi Barletta ADDETTO/A UFFICIO GARE Siamo alla ricerca, per azienda del territorio, di un/a tirocinante per mansioni da addetto/a ufficio gare con ottima conoscenza del pacchetto Office. Indispensabile possesso patente B.

Sede lavoro: Trani

Info: Policentro Trani

ADDETTO/A UFFICIO AMMINISTRAZIONE

BRACCIANTI AGRICOLI

ADDETTO/A CONTROLLO DI QUALITÀ

BABY SITTER Siamo alla ricerca, per contesto domestico, di un/a baby sitter.

Sede lavoro: Barletta

Info: Cpi Barletta ADDETTO/A ALLA VENDITA E ASSISTENZA DI ARTICOLI ORTOPEDICI Siamo alla ricerca, per azienda operante nel settore

ortopedico, di un tecnico ortopedico addetto/a alla vendita ed assistenza.

Sede lavoro: Barletta

Info: Cpi Barletta ESTETISTA Siamo alla ricerca, per studio estetico, di un'estetista qualificata in possesso del relativo diploma.

Sede lavoro: Andria

Info: Cpi Andria ADDETTO/A PULIZIE Siamo alla ricerca, per azienda specializzata nel settore delle pulizie, di un/a pulitore/trice.

Sede lavoro: Trinitapoli, San Ferdinando

Info: Cpi Canosa

BADANTE

ADDETTI PULIZIA

MANOVALI DI MANOVRA DI MATERIALI EDILI Siamo alla ricerca, per azienda nel settore edile, di 3 manovali di manovra di materiali edili.

Sede lavoro: Barletta

Info: Cpi Barletta OPERAI EDILI Siamo alla ricerca, per impresa edile del territorio, di 10 operai edili con mansioni di muratori specializzati, rasatori, intonacatori e spatolatori.

Sede lavoro: Bisceglie

Info: Cpi Bisceglie ADDETTO/A UFFICIO TECNICO Siamo alla ricerca, per azienda edile del territorio, di un/a tirocinante per mansioni da addetto ufficio tecnico con diploma geometra e laurea in Ingegneria Edile o Architettura e buona conoscenza della lingua inglese.

Sede lavoro: Trani

Info: Policentro Trani ELETTRICISTI SPECIALIZZATI Siamo alla ricerca, per azienda del territorio, di 2 elettricisti specializzati con almeno un anno di esperienza.

Sede lavoro: Bisceglie

Info: Cpi Bisceglie

MURATORI/MANOVALI/CARPENTIERI

OPERAIO/A QUALIFICATO/A EDILE - MURATORE/TRICE- PIASTRELLISTA

GEOMETRA

ADDETTO/A ALLE MACCHINE CNC Siamo alla ricerca, per azienda metalmeccanica specializzata nella realizzazione di stampi per calzatura, di un/a addetto/a alle macchine CNC, in particolare fresa 3 assi e 5 assi.

Sede lavoro: Barletta

Info: Cpi Barletta ADDETTI ALLE VENDITE Siamo alla ricerca, per azienda operante nel settore dell'occhialeria, di 2 addetti alle vendite preferibilmente in possesso di diploma di ottico e di certificazione informatica.

Sede lavoro: Andria

Info: Cpi Andria AGENTI DI COMMERCIO Siamo alla ricerca, per azienda operante nel settore dell'energia e del gas, di 50 agenti di commercio per proposte contrattuali.

Sede lavoro: Andria

Info: Cpi Andria APPRENDISTA PANETTIERE Siamo alla ricerca per azienda che opera nel settore della panificazione apprendista panettiere.

Sede lavoro: Andria

Info: Cpi Andria

OPERAI

BANCONISTI PANETTERIA

OPERAI ADDETTI ALLA MACCHINA RIMAGLIATRICE ED ALLA MACCHINA TAGLIACUCI Siamo alla ricerca, per azienda operante nel settore della

maglieria, di 2 addetti alla macchina tagliacuci. È richiesta esperienza nel settore.

Sede lavoro: Barletta

Info: Cpi Barletta ADDETTI SERIGRAFIA Siamo alla ricerca, per azienda operante nel settore dell'abbigliamento, di 2 addetti alla serigrafia.

Sede lavoro: Barletta

Info: Cpi Barletta IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A PER AZIENDA CALZATURIERA Siamo alla ricerca, per azienda operante nel settore

calzaturiero, di un/a impiegato/a amministrativo/a con esperienza nel settore.

Sede lavoro: Barletta

Info: Cpi Barletta INCOLLATORE/TRICE

Siamo alla ricerca, per azienda operante nel settore calzaturiero, di un/a incollatore/trice con esperienza pregressa .

Sede lavoro: Barletta

Info: Cpi Barletta PREMONTATORE/TRICE Siamo alla ricerca, per azienda operante nel settore calzaturiero, di un/a premontatore/trice con esperienza pregressa.

Sede lavoro: Barletta

Info: Cpi Barletta SUOLATORE/TRICE Siamo alla ricerca, per azienda operante nel settore calzaturiero, di un/a suolatore/trice con esperienza pregressa.

Sede lavoro: Barletta

Info: Cpi Barletta ADDETTO/A MACCHINA DA CUCIRE PER TOMAIE Siamo alla ricerca, per azienda operante nel settore calzaturiero, di un/a addetto/a alla macchina da cucire per tomaie con esperienza pregressa .

Sede lavoro: Barletta

Info: Cpi Barletta

CUCITORI A MACCHINA Siamo alla ricerca, per azienda operante nel settore tessile, di 10 cucitori a macchina con esperienza pregressa.

Sede lavoro: Minervino Murge

Info: Cpi Andria STIRATORI Siamo alla ricerca, per azienda operante nel settore tessile, di 10 stiratori.

Sede lavoro: Minervino Murge

Info: Cpi Andria CUCITORI Siamo alla ricerca, per azienda operante nel settore tessile, di 2 cucitori con esperienza pregressa.

Sede lavoro: Minervino Murge

Info: Cpi Andria CUCITORI CAMICERIA Siamo alla ricerca, per azienda operante nel settore tessile, di 3 cucitori di camicie con esperienza pregressa.

Sede lavoro: Andria

MODELLISTA

MODELLISTA

PREMONATATORE/TRICE - MONTAFIANCHI

MODELLISTA

OPERAIO/A MECCATRONICO/A Siamo alla ricerca, per azienda che opera nel settore delle autoriparazioni, di un/a operaio/a meccatronico/a.

Sede lavoro: Barletta

Info: Cpi Barletta ADDETTO/A AL MONTAGGIO MECCANICO E CABLAGGIO ELETTRICO. ISCRITTI L. 68/99 Siamo alla ricerca, per azienda del settore energetico, di un/a tirocinante per assemblaggio di apparecchiature elettriche.

Sede lavoro: Barletta

Info: Cpi Barletta OPERAIO/A MECCANICO Siamo alla ricerca, per azienda del settore metalmeccanico, di un/a addetto/a alle macchine piegatrici-presso piegatrici di lamiere, saldatrici e montaggi meccanici.

Sede lavoro: Barletta

Sede lavoro: Barletta

Info: Cpi Barletta PROGETTISTA CAD - CAM Siamo alla ricerca, per azienda metalmeccanica specializzata nella realizzazione di stampi per calzature, di un/a progettista CAD - CAM. È richiesta la conoscenza del programma per la progettazione 2D e 3D.

Sede lavoro: Barletta

Info: Cpi Barletta CONDUCENTE - MECCANICO/A DI GRU Siamo alla ricerca, per azienda del settore del noleggio autogru e soccorso stradale, di un operaio/meccanico/a di gru con patenti C, D, CQC ed esperienza nella riparazione e manutenzione dei mezzi.

Sede lavoro: Barletta

Sede lavoro: Canosa

Info: Cpi Canosa MANUTENTORE/TRICE ELETTROMECCANICO/A Siamo alla ricerca, per azienda del territorio, di un/a manutentore/trice elettromeccanico/a con conoscenze elettriche, elettroniche, pneumatiche, meccaniche.

Sede lavoro: Trani

Info: Policentro Trani AUTISTA COMMERCIO CARNI Siamo alla ricerca, per azienda del territorio, di un/a autista per commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata Necessarie patente C e patente CQC.

Sede lavoro: Bisceglie

ELETTRICISTI Siamo alla ricerca, per aziende metalmeccaniche del territorio, di 4 elettricisti.

Sede lavoro: Andria

Info: CPI Andria ELETTRICISTA Siamo alla ricerca, per azienda operante nel settore della riparazione di distributori automatici, di un/a elettricista.

Sede lavoro: Andria

Info: Cpi Andria



ELETTROTECNICO/A

Siamo alla ricerca, per azienda operante nel settore della riparazione di distributori automatici, di un/a elettrotecnico/a.

Sede lavoro: Andria

Info: Cpi Andria OPERAI SALDATORI/ASSEMBLATORI/MANUTENTORI Siamo alla ricerca, per azienda metalmeccanica, di 2 operai saldatori/manutentori/assemblatori.

Sede lavoro: Andria

ELETTRICISTA

FRIGORISTA

GOMMISTA

MAGAZZINIERE

PANETTIERI FORNAI Siamo alla ricerca, per azienda operante nel settore della ristorazione, di 2 panettieri fornai.

Sede lavoro: Barletta

Info: Cpi Barletta LAVAPIATTI Siamo alla ricerca, per azienda operante nel settore della ristorazione, di un/a lavapiatti.

Sede lavoro: Barletta

Info: Cpi Barletta CAMERIERE/A Siamo alla ricerca, per azienda operante nel settore della ristorazione, di un/a cameriere/a per servizio ai tavoli.

Sede lavoro: Barletta

Info: Cpi Barletta CAMERIERI DI BAR Siamo alla ricerca, per azienda operante nel settore della ristorazione, di 3 camerieri.

Sede lavoro: Barletta

Info: Cpi Barletta

PIZZAIOLO/A Siamo alla ricerca, per pizzeria del territorio, di un/a pizzaiolo/a o aiuto pizzaiolo/a con esperienza nel settore.

Sede lavoro: Barletta

Info: Cpi Barletta ADDETTI AL BANCO Siamo alla ricerca, per panetteria, di 2 addetti al banco.

Sede lavoro: Barletta

Info: Cpi Barletta CAMERIERI Siamo alla ricerca, per panetteria, di 2 camerieri per servizio ai tavoli.

Sede lavoro: Barletta

Info: Cpi Barletta PIZZAIOLI Siamo alla ricerca, per azienda operante nel settore della ristorazione, di 4 pizzaioli con esperienza nel settore e in possesso di patente B.

Sede lavoro: San Ferdinando

Info: Cpi Canosa

AIUTO CUOCO/A Siamo alla ricerca, per azienda operante nel settore della ristorazione, di 4 aiuto cuoco/a con esperienza nel settore e in possesso di patente B.

Sede lavoro: San Ferdinando

Info: Cpi Canosa BARISTI Siamo alla ricerca, per azienda operante nel settore della ristorazione, di 4 baristi con esperienza nel settore e in possesso di patente B.

Sede lavoro: San Ferdinando

Info: Cpi Canosa BAGNINI DI TERRA Siamo alla ricerca, per stabilimento balneare, di 2 bagnini di terra che si occuperanno di attività di supporto alla gestione del lido.

Sede lavoro: Margherita di Savoia

Info: Cpi Canosa CAMERIERI Siamo alla ricerca, per stabilimento balneare, di 4 camerieri per servizio ai tavoli.

Sede lavoro: Margherita di Savoia

Info: Cpi Canosa

CUOCO/A Siamo alla ricerca, per stabilimento balneare, di un/a cuoco/a con esperienza almeno biennale nel settore.

Sede lavoro: Margherita di Savoia

Info: Cpi Canosa AIUTO CUOCO/A Siamo alla ricerca, per stabilimento balneare, di un/a aiuto cuoco/a da adibire alla preparazione dei semilavorati e all'impiattamento, con esperienza almeno biennale nel settore.

Sede lavoro: Margherita di Savoia

Info: Cpi Canosa CUOCO/A CAPOPARTITA Siamo alla ricerca, per azienda operante nel settore alberghiero, di un/a cuoco/a capopartita con esperienza pregressa ed in possesso del diploma di istituto alberghiero.

Sede lavoro: Margherita di Savoia

Info: Cpi Canosa CHEF Siamo alla ricerca, per azienda operante nel settore alberghiero, di uno/a chef con esperienza pregressa nel settore della ristorazione.

Sede lavoro: Margherita di Savoia

Info: Cpi Canosa

BAGNINI DI SALVATAGGIO Siamo alla ricerca, per stabilimento balneare, di 2 bagnini di salvataggio muniti di brevetto.

Sede lavoro: Trani

Info: Policentro Trani BANCONISTI DI BAR Siamo alla ricerca, per bar del territorio, di 2 addetti al banco. Preferibile ma non indispensabile esperienza pregressa nella mansione.

Sede lavoro: Trani

Info: Policentro Trani BARISTI - CAMERIERI Siamo alla ricerca, per locale del territorio, di 4/6 risorse da inserire come banconisti, addetti alla caffetteria, addetti american bar, camerieri per servizio ai tavoli.

Sede lavoro: Trani

Info: Policentro Trani

BAGNINI Siamo alla ricerca, per lido del territorio, di 3 bagnini per accoglienza, sorveglianza e soccorso di bagnanti, preferibilmente con esperienza pregressa nella mansione. La risorsa ricercata deve essere in possesso di brevetto BLSD.

Sede lavoro: Trani

Info: Policentro Trani AIUTO PIZZAIOLO/A Siamo alla ricerca, per pizzeria del territorio, di un/a aiuto pizzaiolo/a per affiancamento e supporto al titolare.

Sede lavoro: Trani

Info: Policentro Trani BANCONISTA- ADDETTO/A ALLE VENDITE Siamo alla ricerca per Bar- Pasticceria di Margherita di Savoia, in zona centrale, di un/una banconista addetto/a alle vendite.

Sede lavoro: Margherita di Savoia

Info: Cpi Canosa

BARISTI BANCONISTI Siamo alla ricerca, per bar del territorio, di 2 baristi - banconisti con esperienza di almeno un anno.

Sede lavoro: Bisceglie

Info: Cpi Bisceglie AIUTO CUCINA/SALA/BAR Siamo alla ricerca, per azienda operante nel settore della ristorazione, di 6 risorse da inserire come aiuto cucina/sala/bar.

Sede lavoro: Andria

Info: Cpi Andria AIUTO CUOCO/A - OPERATORE/TRICE DI CUCINA Siamo alla ricerca, per azienda operante nel settore della ristorazione, di 2 risorse da inserire come aiuto cuoco/a - operatore/trice di cucina.

Sede lavoro: Andria

Info: Cpi Andria AIUTO CUOCO/A Siamo alla ricerca, per azienda operante nel settore della ristorazione, di 2 risorse da inserire come aiuto cuoco/a.

Sede lavoro: Andria

Info: Cpi Andria

BARISTI/AIUTO BARISTA

FOTOGRAFI

92 annunci di lavoro relativi in tutto a 314 posizioni aperte a cui poter inviare la propria candidatura. Lo comunicano i centri per l'impiego della Bat nell'ultimo report. Una nuova modalità di interazione con gli utenti del territorio per favorire l'occupazione: questo è l'obiettivo che ha spinto i CPI dell'ambito Bat alla redazione di un report, con cadenza bisettimanale, per promuovere le offerte presenti su Lavoro per te, il portale e l'app della Regione Puglia.Come evidenziato nell'infografica riassuntiva, numerosi sono i settori che presentano interessanti opportunità lavorative, tra cui si segnala il numero di profili ricercati nel settore commercio e artigianato che guida la classifica con 116 figure professionali. Seguono il settore turismo e ristorazione (88 specializzazioni), tessile-abbigliamento-calzaturiero (39), costruzioni e impianti (24), industria e trasporti (23), amministrativo (10), sanità-servizi alla persona-pulizia (8), agricoltura e agroalimentare (6). Si ricerca, in alternativa, assistenza solo nelle ore diurne.Margherita di SavoiaCpi CanosaSiamo alla ricerca, per lido del territorio, di 3 addetti alla pulizia degli ambienti interni ed esterni. Preferibile ma non indispensabile esperienza pregressa nella mansioneTraniPolicentro TraniSiamo alla ricerca, per azienda operante nel settore dell'edilizia, di 6 risorse da inserire come muratori, manovali e carpentieri.AndriaCpi AndriaSiamo alla ricerca, per azienda edile, di operaio/a qualificato edile, muratore/trice, piastrellista.AndriaCpi AndriaSiamo alla ricerca, per azienda del territorio, di un/a geometra da inquadrare con mansioni di impiegato/a tecnico/a. Per candidarsi alle offerte, è necessario consultare il portale lavoroperte.regione.puglia.it o l'appAl fine di favorire le informazioni sulle offerte provinciali presenti su Lavoro per te, i centri per l'impiego della Bat hanno realizzato il canale Telegram "Offerte lavoro BAT – LavoroXTE", a cui è possibile iscriversi al seguente link https://t.me/offertelavoropertebat , in cui sono costantemente riportati i nuovi annunci pubblicati sul portale.Per informazioni sull'invio dei curriculum e sulle offerte attive e per la pubblicazione di annunci, cittadini e aziende possono rivolgersi ai, aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su prenotazione) presso le sedi dislocate in tutti i comuni (per contatti: www.arpal.regione.puglia.it ).