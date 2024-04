Recruiting Day, un giorno per trovare lavoro con Sicur.a.l.a S.r.l.

Nella giornata di lunedì 8 aprile l'ente di formazione SICUR.A.L.A. S.R.L. aprirà le porte dei suoi nuovi uffici ad unrivolto a tutti coloro i quali al momento sono in cerca di occupazione o di nuove possibilità lavorative.L'evento è frutto dell'idea innovativa dell'Agenzia Per il Lavoro accreditata alla Regione Puglia SICUR.A.L.A che, a seguito di un'analisi del fabbisogno delle aziende del territorio, ha raccolto la domanda relativa alle posizioni attualmente aperte nei settori produttivi oggetto della ricerca.In questo progetto sperimentale, le aziende coinvolte sono all'incirca 20, partendo dale della ristorazione, per cui si osserva un'elevata richiesta di personale soprattutto con l'arrivo della stagione estiva, sino ad arrivare al, in cui si riscontra una forte esigenza occupazionale data dall'elevata spendibilità dei profili professionali ad esso associati e non da ultimo al settore servizi e terziario.Non manca la domanda relativa a figure professionali con competenze specialistiche relative aie di consulenza tecnica multifunzione.L'incontro domanda e offerta di lavoro si terrà presso la nuova sede di Via Leonardi da Vinci 45/D, in cui a seguito dello screening dei curricula, si proseguirà con veri e propri colloqui di lavoro tra aziende e candidati.Per info e candidature inviare una mail all'indirizzo: formazione@sicurala.com