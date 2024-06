Lavoro e disparità salariale, oggi un convegno alla Lega Navale di Barletta

In un contesto di incertezza sotto tutti gli aspetti le prospettive salariali in Italia sono rimaste notevolmente influenzate. La crescita dei salari, in questi 2 anni, si è rilevata inferiore a quella che si immaginava anche come conseguenza dell'inflazione e della mancanza di manodopera. Per cui la retribuzione media annua in Italia rimane una delle più basse dei paesi Ocse e dell'Europa. In questo quadro spicca sempre più evidente, anche se non dovrebbe essere così, la disparità di genere. Nei confronti delle donne, ci sono delle significative differenze salariali. Le donne partecipano meno alla forza lavoro, hanno contratti meno stabili, non sono presenti in materia egualitaria nelle organizzazioni lavorative. Ed è proprio questa minore partecipazione al mondo lavorativo che determina una disparità salariale.Per parlare di questo l'Associazione Donne Giuriste Italia sez. di Traniun incontro dibattito con: il Prof. Avv. Marco Barbieri, Ordinario di Diritto del Lavoro, Università di Bari, la dott.ssa Teresa Caradonna Vice-Presidente Piccola Industria Confindustria e Presidente Gruppo di Lavoro Parità di Genere Confindustria Puglia, Dott.ssa Floriana Dibenedetto Giudice del Lavoro Tribunale di Trani, la Dott.ssa Filomena Principale Segretaria Regionale CGIl Responsabile Politiche di genere. Il Dibattito sarà moderato dalla Presidente dell'Adgi sez. di Trani Avv. Anna Chiumeo.