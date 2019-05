7 foto Lavori in via Andria, arriva Pinuccio di "Striscia la notizia"

Pinuccio rispondi, Pinuccio rispondi, e Pinuccio arriva a Barletta. Poco fa durante la puntata diin onda su Canale 5, l'inviato pugliese è giunto nella nostra Barletta per raccogliere le lamentele dei residenti "tagliati fuori" dal resto della città a causa delOltre a esporre il problema ben noto, con gli irrisolti disagi die può spostarsi solo con l'automobile per raggiungere il centro, Pinuccio ha documentatoe decisamente pericolose: qualcuno infatti ha pensato di creare un varco nella recinzione metallica che proteggere la ferrovia e passare da una parte all'altra della città attraversando i binari. Il passaggio a livello di via Andria è stato tristemente famoso per i tantiche si sono susseguiti negli anni, e ora il pericolo continua.All'orizzonteper i residenti, così come ribadito da Pinuccio: bisogna solo sperare che i lavori procedano rapidamente e che le opere vengano consegnate alla città il prima possibile.