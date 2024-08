Ladri di uva da tavola a Ruvo di Puglia: arriva la Metronotte, fermati due barlettani

Due uomini di Barletta di 51 e di 27 anni fermati e deferiti in stato di libertà, altrettanti al momento ricercati. Si è conclusa così una rocambolesca operazione dei vigilantes della Metronotte, intervenuti con più pattuglie, e dei Carabinieri, lunedì sera, nell'agro di Ruvo di Puglia per fermare una banda di ladri di uva da tavola.La banda, infatti, in trasferta dalla sesta provincia pugliese, aveva preso di mira un fondo agricolo: «Almeno in quattro, a bordo di un grosso autocarro - ha riferito in un post social l'istituto di vigilanza con sede a Ruvo di Puglia -, stavano trafugando uva da tavola da un terreno ubicato in località Palmento». Un frutto che va a ruba. Insomma, pensavano di fare un colpo pulito e senza particolari problemi, ma qualcuno s'è accorto di movimenti sospetti e ha avvisato le forze dell'ordine.Una segnalazione piuttosto circostanza che ha fatto scattare subito gli accertamenti dei vigilantes, arrivati sul posto con il supporto dei militari dellaTenenza di Terlizzi. «Alla vista dell'auto di servizio - si legge -, due individui si sono dati alla fuga e sono riusciti a fuggire nelle campagne, mentre gli altri due», due barlettani di 51 e 27 anni, «sono stati presi in consegna dai Carabinieri e denunciati» a piede libero alla Procura della Repubblica di Trani per furto aggravato in concorso.Dei due complici si sono perse invece le tracce. La refurtiva è stata consegnata al proprietario, ma le indagini proseguono per identificare gli altri due componenti della banda. L'uva da tavola in terra di Bari, dunque, è sinonimo di ricchezza per gli agricoltori. L'ha capito chi sta mettendo a segno una lunga serie di furti di uva.