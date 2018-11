La soluzione elimina-code del laboratorio Pennetti

Lo Studio di Analisi Cliniche Pennetti in un'ottica di soddisfazione della propria clientela ha adottato un tariffario agevolato per i propri pazienti che rinunciano alle lunghe attese degli esami in esenzione.Infatti a seguito delle modifiche apportate dalla Regione Puglia con le Delibere Regionali n. 24 e n. 35 (BURP 12/02/2018) e modifica legge Regionale 1.500, i budget 2018 a disposizione degli studi di analisi cliniche sono stati decurtati del 18%.Questo abbassamento del budget 2018 ha dato come effetto negativo un allungamento delle liste di attesa che da due mesi e mezzo son passate a 4 mesi, con grande insoddisfazione dell'utente finale.Ecco quindi che il laboratorio Pennetti ha cercato di risolvere il problema andando incontro alle esigenze di cura e salute dei propri pazienti e mettendo loro a disposizione un tariffario privilegiato per quelli che non vogliono o non possono attendere queste famigerate liste d'attesa.Per informazioni maggiori e consultare il tariffario agevolato si può contattare direttamente il Laboratorio Pennetti nelle sue tre sedi, a Barletta in via Meucci, 22 e in via De Nittis, 4 e a Terlizzi in Piazza Europa, 16/18.