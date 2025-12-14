Paniere Natalizio del Sabato
Paniere Natalizio del Sabato
Eventi

La magia del Natale arriva in Piazza Plebiscito con il "Paniere Natalizio del Sabato" - FOTO

Le attività e bancarelle dell’Ambulatorio Popolare tra artigianato, cultura, condivisione e tradizione

Barletta - domenica 14 dicembre 2025 9.04
Lo spirito delle feste cosparge Piazza Plebiscito grazie al 'Paniere Natalizio del Sabato' dell'Ambulatorio Popolare di Barletta e patrocinato e finanziato dal Comune di Barletta.

La piazza si veste di lucine colorate, artigianato, rievocazioni storiche, creatività, informazione, relazioni e socialità con la catena di eventi che ha inizio il 13 dicembre per altri quattro appuntamenti sino al 3 gennaio 2026. Le bancarelle e gli stand hanno animato il freddo sabato di metà dicembre e saranno presenti dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle ore 17:00 alle 21:00, per poi proseguire nei giorni del 20 dicembre, 27 dicembre 2025, 30 dicembre, 3 gennaio 2026.

L'iniziativa comprende anche attività totalmente gratuite per grandi e piccini. Già nel pomeriggio di ieri dalle ore 18:00 i bambini hanno potuto creare il loro personale albero di Natale, in un'attività divertente, istruttiva e pensata per stimolare creatività e immaginazione. Oltre a portare a casa la propria creazione, era previsto anche un dono di Natale anticipato: un peluche in omaggio per ogni partecipante. Per gli adulti, insieme a Rosa Maria Convertini dell'associazione Yoga Piccolo Loto, sono stati presentati i corsi di filosofia dell'Università Popolare.

Presenti in Piazza per il primo appuntamento gli stands di artigianato: Hobbylandia Eventi creazioni artigianali per feste ed eventi, Coccinella Point oggettistica e decorazioni artigianali; di creazioni hand made: Eddy Creations borse e accessori fatti a mano all'uncinetto, Creazioni Gabriel decori e oggetti hand made, Miri_crea creazioni artistiche in resina; e informativi e di prevenzione: G & G Riciclando creazioni in carta da volantini pubblicitari, La Via della Felicità per una città più green, Dico No alla Droga Puglia ODV .

Sono arrivati ad animare la prima giornata del Paniere del Sabato anche gli sbandieratori di Brancaleone e la rievocazione storica con sfilata in costume da parte di Thempus.

Il 'Paniere del Sabato' dell' Ambulatorio Popolare è un progetto che tesse legami e porta in piazza tradizione, cultura, artigiani ed economia sociale e chiama i cittadini a partecipare: così la città torna a essere un luogo condiviso e ricco di emozioni per tutti.
Il Paniere Natalizio del Sabato
