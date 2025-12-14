La magia del Natale arriva in Piazza Plebiscito con il "Paniere Natalizio del Sabato" - FOTO

Lo spirito delle feste cosparge Piazza Plebiscito grazie al 'Paniere Natalizio del Sabato' dell'e patrocinato e finanziato dalLa piazza si veste di lucine colorate, artigianato, rievocazioni storiche, creatività, informazione, relazioni e socialità con la catena di eventi che ha inizio il 13 dicembre per altri quattro appuntamenti sino al 3 gennaio 2026. Le bancarelle e gli stand hanno animato il freddo sabato di metà dicembre e saranno presenti dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle ore 17:00 alle 21:00, per poi proseguire nei giorni del 20 dicembre, 27 dicembre 2025, 30 dicembre, 3 gennaio 2026.L'iniziativa comprende ancheper grandi e piccini. Già nel pomeriggio di ieri dalle ore 18:00 i bambini hanno potuto creare il loro personale albero di Natale, in un'attività divertente, istruttiva e pensata per stimolare creatività e immaginazione. Oltre a portare a casa la propria creazione, era previsto anche un dono di Natale anticipato: un peluche in omaggio per ogni partecipante. Per gli adulti, insieme a Rosa Maria Convertini dell'associazione Yoga Piccolo Loto, sono stati presentati i corsi di filosofia dell'Università Popolare.Presenti in Piazza per il primo appuntamento gli stands di artigianato: Hobbylandia Eventi creazioni artigianali per feste ed eventi, Coccinella Point oggettistica e decorazioni artigianali; di creazioni hand made: Eddy Creations borse e accessori fatti a mano all'uncinetto, Creazioni Gabriel decori e oggetti hand made, Miri_crea creazioni artistiche in resina; e informativi e di prevenzione: G & G Riciclando creazioni in carta da volantini pubblicitari, La Via della Felicità per una città più green, Dico No alla Droga Puglia ODV .Sono arrivati ad animare la prima giornata del Paniere del Sabato anche gli sbandieratori di Brancaleone e la rievocazione storica con sfilata in costume da parte di Thempus.Il 'Paniere del Sabato' dell' Ambulatorio Popolare è un progetto che tesse legami e porta in piazza tradizione, cultura, artigiani ed economia sociale e chiama i cittadini a partecipare: così la città torna a essere un luogo condiviso e ricco di emozioni per tutti.