Finanza Barletta
Finanza Barletta
Eventi

La città di Barletta dedica un Largo al Generale Gaetano Nanula: domani l'intitolazione

Alla cerimonia presente anche il Comandante Regionale della Guardia di Finanza

Barletta - giovedì 26 febbraio 2026 10.05 Comunicato Stampa
In programma alle ore 12:00 di venerdì 27 febbraio 2026 l'intitolazione del Largo antistante la Caserma "Fin. M.A.V.M. Giovanni De Santis" al Generale di Corpo d'Armata delle Fiamme Gialle Gaetano Nanula, barlettano, scomparso nel 2018.

Alla cerimonia interverranno il Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Guido Mario Geremia; il Senatore Filippo Melchiorre, Vicepresidente della 6° Commissione Permanente del Senato (Finanze e Tesoro), il Prefetto della Provincia Barletta Andria Trani, dott.ssa Flavia Anania, il Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito e alcuni famigliari del compianto Generale Nanula.

Nato a Barletta nel 1935, il Gen. C.A. Gaetano Nanula ha raggiunto i vertici della Guardia di Finanza ricoprendo il ruolo di Comandante in Seconda dal 1996 al 1998. Ha assunto, nel corso della sua carriera, diversi incarichi di prestigio, tra cui il Comando del Nucleo Regionale Polizia Tributaria di Palermo in piena lotta alla Mafia, collaborando con il Giudice Falcone; il Comando 11ª Legione di Bari e il Comando 6ª Zona Meridionale Tirrenica. Ha diretto altresì la Scuola di Polizia Economico Finanziaria del Corpo, Istituto di punta per la formazione specialistica e del futuro quadro dirigente del Corpo.

Autore di pubblicazioni tecnico-scientifiche, è stato docente presso l'Università "La Sapienza" di Roma e la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia del Ministero dell'interno. Nel 2003 gli è stata conferita l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Con questa intitolazione, promossa dalla Guardia di Finanza e condivisa dall'Amministrazione comunale, la città di Barletta intende rendere omaggio a un illustre cittadino che ha dedicato la propria vita al servizio dello Stato incarnando gli ideali più alti delle Istituzioni.
  • Guardia di Finanza
Altri contenuti a tema
Oltre 500 capi di abbigliamento contraffatti donati alla Caritas di Barletta Cronaca Oltre 500 capi di abbigliamento contraffatti donati alla Caritas di Barletta La consegna questa mattina nella caserma "De Santis"
31 Corruzione, falso ideologico e rivelazione segreti di ufficio: sequestrata azienda a Barletta Cronaca Corruzione, falso ideologico e rivelazione segreti di ufficio: sequestrata azienda a Barletta Agli arresti domiciliari due imprenditori e un funzionario della Agenzia delle Dogane di Bari
Reddito di Cittadinanza e Assegni di Inclusione, scoperte nella BAT 60 situazioni di irregolarità penalmente perseguibili Cronaca Reddito di Cittadinanza e Assegni di Inclusione, scoperte nella BAT 60 situazioni di irregolarità penalmente perseguibili Ammontano a circa 420mila euro le prestazioni sociali agevolate ottenute con l’inganno da cittadini italiani e stranieri
Nuovo concorso per la Guardia di Finanza: candidature aperte fino al 21 novembre Bandi e concorsi Nuovo concorso per la Guardia di Finanza: candidature aperte fino al 21 novembre Il capitano Colella (comandante GdF Trani) spiega requisiti e opportunità per i giovani
Approvata l'intitolazione del largo della Caserma "Giovanni De Santis" in memoria del Generale Nanula Attualità Approvata l'intitolazione del largo della Caserma "Giovanni De Santis" in memoria del Generale Nanula Barletta rende omaggio a uno dei suoi cittadini più illustri
1 Studio dentistico abusivo in centro a Barletta, scattano gli arresti domiciliari Cronaca Studio dentistico abusivo in centro a Barletta, scattano gli arresti domiciliari Il 63enne era già stato denunciato qualche anno fa: interviene la Guardia di Finanza
Frodi sui bonus edilizi, nuovo sequestro da 9 milioni Cronaca Frodi sui bonus edilizi, nuovo sequestro da 9 milioni Individuati 41 soggetti coinvolti nell’inchiesta
Sequestrato un ramo d'azienda dell'Asm. Le indagini partite dalla Tras.Mar.. I NOMI Cronaca Sequestrato un ramo d'azienda dell'Asm. Le indagini partite dalla Tras.Mar.. I NOMI La municipalizzata molfettese è accusata di aver ricevuto beni e denaro provenienti da operazioni irregolari a danno dell'azienda di Barletta
Sicurezza e legalità, a Roma incontro con il Sottosegretario Molteni
26 febbraio 2026 Sicurezza e legalità, a Roma incontro con il Sottosegretario Molteni
A Barletta un incontro su Francesco Faggella e la fotografia documentaria in Puglia
26 febbraio 2026 A Barletta un incontro su Francesco Faggella e la fotografia documentaria in Puglia
87 anni di storia e coraggio: Barletta rende omaggio ai Vigili del Fuoco
26 febbraio 2026 87 anni di storia e coraggio: Barletta rende omaggio ai Vigili del Fuoco
Al via la terza edizione della rassegna "Corpi Ketonici - Espulsioni di scena "
26 febbraio 2026 Al via la terza edizione della rassegna "Corpi Ketonici - Espulsioni di scena"
Contenzioso Lidl-Comune di Barletta, Italia Nostra: "Vicenda che sia monito politico "
25 febbraio 2026 Contenzioso Lidl-Comune di Barletta, Italia Nostra: "Vicenda che sia monito politico"
Lavori pubblici in via dei Muratori a Barletta, Gorgoglione: "Finalmente verso il traguardo "
25 febbraio 2026 Lavori pubblici in via dei Muratori a Barletta, Gorgoglione: "Finalmente verso il traguardo"
Barletta, squalifica Malcore: quali partite salta?
25 febbraio 2026 Barletta, squalifica Malcore: quali partite salta?
Insediato l'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani: tutti i nomi
25 febbraio 2026 Insediato l'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani: tutti i nomi
Definizione agevolata dei tributi locali. Grimaldi: «Non è un regalo, è una scelta di giustizia fiscale»
25 febbraio 2026 Definizione agevolata dei tributi locali. Grimaldi: «Non è un regalo, è una scelta di giustizia fiscale»
Presentate le iniziative per il 180esimo anniversario della nascita di De Nittis
25 febbraio 2026 Presentate le iniziative per il 180esimo anniversario della nascita di De Nittis
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.