Rivellino del castello di Barletta
Barletta - venerdì 26 settembre 2025
Venerdì 26 settembre 2025, alle ore 18,30, presso la Sala Conferenze del Castello di Barletta, la Società di Storia Patria per la Puglia - Sezione "Salvatore Santeramo" di Barletta organizza la conferenza sul tema "La chiesa dei Gesuiti di Barletta: nuovi studi e scoperte sui beni artistici". Relatrice la dott.ssa Federica Fiorella, storica dell'arte. Alla manifestazione, dopo la presentazione del presidente prof. Mariano Stellatelli, interverranno il Sindaco, dott. Cosimo Damiano Cannito, e l'Assessore alla Cultura, Oronzo Cilli.

Nel corso della serata sarà presentata una ricerca approfondita sulla chiesa gesuitica di Barletta, nota oggi come Monte di Pietà, con particolare attenzione all'altare maggiore e alla sua originaria dedicazione. L'altare, completato nel 1714 grazie al lascito di Ettore della Marra, era dedicato a Sant'Ignazio di Loyola e San Francesco Saverio, come confermato da un'incisione conservata a Vienna. Il dipinto attualmente collocato sull'altare è posteriore e sostituisce quello originale gesuitico, oggi conservato nella Chiesa della Madonna del Carmine. Nel tempo inoltre, si è persa la vera intitolazione della chiesa, che fonti gesuitiche e documenti settecenteschi confermano essere dedicata al Santissimo Nome di Gesù, non a San Paolo come erroneamente tramandato dalle fonti.

Federica Fiorella si è laureata nel 2021 in Storia dell'arte presso l'Università "La Sapienza" di Roma con una tesi sulla chiesa gesuitica di Barletta. Attualmente lavora come bibliotecaria presso la Biblioteca Comunale "Loffredo" di Barletta, dove si occupa della gestione dei cataloghi, del supporto agli utenti e dell'organizzazione di attività culturali volte alla promozione della lettura. La dott.ssa Fiorella sta inoltre proseguendo la sua formazione presso la Scuola di Biblioteconomia Vaticana.
