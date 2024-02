La Capitaneria di Porto di Barletta sequestra a Bisceglie 710 ricci di mare

Continua l'impegno del 6° Centro Controllo Area Pesca per garantire la tutela e la salvaguardia del riccio di mare, specie in estinzione, la cui raccolta è vietata sino al 2026 in Puglia. Nella giornata di ieri personale della Capitaneria di Barletta e dell'Ufficio locale marittimo di Bisceglie, ha proceduto al sequestro di 710 esemplari di ricci mare a due pescatori sportivi in località Salsello del comune di Bisceglie.