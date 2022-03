L'evento Anmig e Ancr per sostenere l'Ucraina: tra musica e poesia

Si terrà in Sala Athenaeum in via Madonna degli Angeli, 29, Barletta, domenica 3 aprile

Anche il mondo della cultura si mobilita in particolare con la poesia, perché solo la poesia ha la capacità, delicata ma efficace e potente, di raggiungere l'orecchio ottuso e sordo di chi decide la guerra.Le associazioni(Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra) e(Associazione Nazionale Combattenti e Reduci) sezioni di Barletta non potevano restare indifferenti dinanzi ad una situazione così dolorosamente drammatica venutasi a creare in seguito all'invasione della Russia sull'Ucraina. Come la terrificante condizione di chi muore sotto le bombe, di chi disperatamente tenta di fuggire passando i confini.Ma c'è anche chi resta poiché infermo, malato o anziano rischiando di trovarsi sotto le bombe o ugualmente perire di fame e di sete.L'esodo biblico necessità di una grande solidarietà senza precedenti da parte di tutti i paesi attraverso l'ospitalità e il sostegno.Le Associazionihanno pensato di contribuire a tale sostegno, pur se come piccole gocce in un vasto mare verso chi è rimasto senza alcun sostentamento neppure per nutrirsi.Le associazioni hanno organizzato un evento dal titolo "" creato da, su suggerimento del presidentee con musica al pianoforte diL'evento ha raccolto le voci di poeti e scrittori provenienti da ogni parte della Puglia ed anche fuori della Puglia.Nessuno è rimasto indifferente alla proposta di esprimere in poesia o prosa un proprio pensiero che sarà presentarlo presso la. Al contributo volontario potranno partecipare anche gli spettatori che hanno deciso di assistere ad una iniziativa a scopo umanitario e morale.L'intera quota raccolta verrà immediatamente offerta ad operatori Caritas presenti all'evento.Si ringraziano le sorelle Maria e Francesca Musti per la concessione della Sala Athenaeum a dimostrazione di una riconosciuta loro sensibilità.Ingresso con green-pass base valido